Число погибших от землетрясений в Турции достигло 18 тыс. 342 человек

Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции

Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции

Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.

Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.

Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.

Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.