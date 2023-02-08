Спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей вылетел в Турцию

В Турцию, где произошло мощное землетрясение, вылетел еще один самолет Ил-76 МЧС России с дополнительной группой спасателей и 11 врачами, сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках исполнения поручения президента России Владимира Путина глава МЧС принял решение увеличить группировку, поэтому было отправлено еще 50 спасателей, 11 врачей и три единицы техники, передает ТАСС.

На борту также есть психологи и специалисты спасательного отряда «Центроспас» МЧС России. В медбригаду вошли травматологи, нейрохирурги, хирурги, детские хирурги, анестезиологи-реаниматологи.

Ранее в Турцию прибыли более 100 спасателей МЧС России, которые проводят поисково-спасательные работы в провинции Кахраманмараш,

Напомним, в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По последним данным, в общей сложности в стране погибли в результате природной катастрофы более 8,5 тыс. человек.