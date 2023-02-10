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Тела двух россиян достали из-под обломков в турецком Хатае
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Российские спасатели на месте обрушения дома в турецком Хатае нашли тела погибших женщины и ребенка, сообщили в пресс-службе МЧС России.
В спасательной службе рассказали, что женщина и ребенок были найдены без признаков жизни, поиски остальных членов семьи россиян продолжаются, передает РИА «Новости».
В МЧС добавили, что в общей сложности 108 человек, включая 16 детей, получили медицинскую помощь в аэромобильном российском госпитале, развернутом в турецком Кахраманмараше. Также на месте с населением работают психологи.
Кроме того, за последние сутки сотрудники МЧС спасли из-под завалов пятерых человек, передает ТАСС.
«Также извлечено пять тел погибших», – заключили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов. Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Российские спасатели обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС обнаружили живого под завалами в Турции
Спасатели МЧС России, которые во вторник направились помогать бороться с последствиями землетрясения в Турции, обнаружили живого человека под завалами одного из зданий.
Сейчас его извлекают из-под обломков, передает ТАСС со ссылкой на сообщение.
Напомним, в Турции и Сирии накануне произошло землетрясение магнитудой 7,7. Всего же в Турции число погибших в результате природной катастрофы превысило 4,5 тыс. человек.
Ранее спасатели МЧС обнаружили под завалами в Сирии одного 26-летнего выжившего мужчину.
Названы сроки работы МЧС России в зоне землетрясения в Турции
Спасатели МЧС России предварительно будут работать в зоне землетрясения в Турции в течение 10 дней, вероятно срок работы будет продлен, сообщил замначальника поисково-спасательной службы отряда «Центроспас» МЧС России Игорь Акмаев.
По его словам, автономия пребывания спасателей в случае необходимости может быть продлена на более долгий срок, передает ТАСС.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек. Среди погибших есть россиянин.
Сейсмологи допустили продолжение подземных толчков в Турции в течение полутора лет.
Эрдоган сообщил о 9 тыс. погибших в Турции
После землетрясения, произошедшего в начале недели в Турции, число погибших выросло до 9 тыс. человек, сообщил президент Турции Тайип Эрдоган в городе Хатай.
Ранения получили 52 979 человек, а разрушено 6444 здания, передает ТАСС.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
Пожар в турецком порту Искендерун потушен
Возникший после землетрясения пожар в турецком порту Искендерун потушен
Крупный пожар в порту Искендеруна потушен при помощи вертолетов и самолетов, сообщило министерство национальной обороны Турции.
Ведомство сообщило, что возникший после землетрясения в порту Искендерун пожар потушили с помощью вертолетов наших сухопутных войск и самолетов, принадлежащих ВВС страны, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что сильный пожар начался в порту Искендерун на юге Турции после землетрясения, пламя быстро распространяется среди сотен грузовых контейнеров.
Также стало известно, что МЧС отправило в Турцию самолет-амфибию для тушения пожара в порту Искендерун.
В Турции произошло новое землетрясение
Европейско-средиземноморский сейсмологический центр сообщил о землетрясении в Турции магнитудой 5,4
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в восточной части Турции, сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков находился в 33 км к юго-западу от города Буланык с населением около 31,4 тыс. человек, очаг залегал на глубине 60 км, передает ТАСС.
В среду президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что после произошедшего в начале недели землетрясения число погибших в стране достигло 9 тыс. человек, ранения получили около 53 тыс. человек, разрушено 6444 здания.
Россиянин погиб при землетрясении в Турции
Источник: Один россиянин погиб при землетрясении в Турции
Один гражданин России стал жертвой землетрясения в Турции, сообщили в российских оперативных службах.
Как сообщил источник ТАСС, по дипломатическим каналам пришло подтверждение гибели россиянина в результате землетрясения в Турции.
Ранее в АТОР заявили, что в отеле Isias Hotel в турецком городе Адыяман под завалами все еще находится часть группы из 43 русскоговорящих гидов-историков из разных университетов Турции.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.
Эрдоган: Пострадавших от землетрясения разместят в отелях Антальи
Эрдоган сообщил об открытии отелей в Анталье для размещения пострадавших
Власти Турции приняли решение открыть в курортном городе Анталья отели, где планируют размещать пострадавших в результате землетрясения, сообщил президент Тайип Эрдоган.
Также планы по предоставлению гостиниц для этих целей разрабатывают во всех других городах и регионах, прилегающих к зоне бедствия. Размещать людей будут в отелях, которые временно не работают из-за зимнего сезона, передает ТАСС.
Уточняется, что в самой Анталье подготовлено 50 тыс. койко-мест.
Ранее сообщалось, что зона землетрясения, а это 10 провинций, на три месяца будет считаться зоной чрезвычайного положения. Всего в результате природной катастрофы, эпицентром которой стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, пострадали 13,5 млн граждан.
Также во вторник сообщалось, что число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек.
Роскосмос промониторил со спутника последствия землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал снимок последствий землетрясения в Турции
Роскосмос опубликовал спутниковый снимок последствий землетрясения в Турции, сообщили в корпорации.
В Telegram-канале корпорации говорится, что Роскосмос задействовал по запросу МЧС России все силы и средства российской космической группировки дистанционного зондирования Земли, а также средства Международной хартии по космосу и крупным катастрофам для проведения космического мониторинга территории, на которой произошло землетрясение в восточной части Анатолийского полуострова.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 4,5 тыс. человек, это число продолжает расти. В Сирии и Турции в понедельник произошли землетрясения, самое мощное из которых было магнитудой 7,7 ранним утром, позже – 7,4, а после обеда 7,7 и 6,0.
Число жертв землетрясения в Турции достигло 12 тыс. 873 человек
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Число погибших из-за землетрясения в Турции возросло до 12 тыс. 873 человек, сообщает управление по чрезвычайным ситуациям Турции.
Согласно последним данным, число раненых также увеличилось и составило 62 тыс. 937 человек, передает РИА «Новости».
Находящиеся на месте завалов в Турции российские спасатели разобрали и обследовали 95 кв. м, обнаружили тела 15 погибших, одному успели оказать медпомощь, передает ТАСС.
Также продолжается обследование обрушений в сирийском городе Джебла, откуда вывезено 1 тыс. 300 кубометров завалов, найдены 12 тел погибших, одного человека удалось спасти.
Накануне в восточной части Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,4 баллов.
Ранее сообщалось, что в Турцию вылетел
спецборт МЧС с дополнительной группой спасателей, врачей и психологов.
Напомним, в 10 провинциях Турции в понедельник произошло землетрясение магнитудой 7,7. Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория вокруг эпицентра подземных толчков будет три месяца зоной ЧС.
В Турции произошли новые подземные толчки магнитудой 5,3
В центральной части Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5,3, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
Толчок был зафиксирован в 58 километрах к северо-западу от города Адыяман в 11:11 по времени UTC (14:11 по Москве), очаг залегал на глубине одного километра. Население города составляет 223 тыс. человек, сообщает РИА «Новости».
Напомним, утром 6 февраля на юго-востоке Турции зафиксировали землетрясение магнитудой 7,7. Оно охватило 10 провинций, также мощные толчки привели к гибели и разрушениям в Сирии. Президент Эрдоган назвал землетрясение самым сильным с 1939 года. Днем произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6. Общее число жертв в Турции после землетрясения в начале недели возросло до 8 тыс. 574 человек, а ранеными считаются более 49 тыс. граждан.
Число погибших при землетрясении в Турции достигло 6 тыс. 957 человек
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Число погибших в результате крупного землетрясения на юго-востоке Турции достигло 6 тыс. 957 человек, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям.
По уточненной информации, в результате землетрясения погибли 6 тыс. 957 человек, ранения получили 38 тыс. 224 человека, передает ТАСС.
Кроме того, сейсмологи зафиксировали в центральной части Турции землетрясение магнитудой 4,6.
По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, землетрясение произошло в 5:52 по времени UTC (8:52 по Москве) в 58 км к северо-западу от города Кахраманмараш, очаг залегал на глубине 0 километров. За ним последовали еще семь афтершоков на территории Турции магнитудой от 2,5 до 4,4.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло
новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться
несколько лет.
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек
Количество погибших в результате землетрясении в Турции выросло до 6 тыс. 234 человек, сообщает турецкое управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и ЧС.
В ведомстве отметили, что число раненых при этом выросло до 37 тыс. 11 человек, передает РИА «Новости».
Президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что территория, где накануне произошло землетрясение, объявлена районом ЧС на три месяца. На место ЧП отправлены российские спасатели, которые будут работать в Турции 10 дней.
В Турции число погибших превысило 3,5 тыс. человек
Число погибших в результате землетрясения в Турции в минувший понедельник превысило 3,5 тыс. человек, это число продолжает расти, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
По его словам, природная катастрофа затронула более 13 млн граждан страны, став одним из самых крупных мировых бедствий, передает ТАСС.
Президент добавил, что произошедшие подземные толчки привели к колоссальным разрушениям. Центром стали районы Пазарджик и Эльбистан в Кахраманмараше, в которых проживали 13,5 млн человек.
Власти республики выделили 5,3 млрд долларов на ликвидацию последствий землетрясения. Помощь накануне за несколько часов предложили 70 стран, добавил президент.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. По данным сейсмологов, подземные толчки могут продолжаться несколько лет.
Самолет МЧС со спасателями прилетел в пострадавшую от землетрясения Сирию
Самолет Ил-76 МЧС России прилетел в Сирию со спасателями, кинологами и специальной техникой на борту, сообщают корреспонденты.
На борту самолета находятся 50 спасателей и необходимое для поиска и спасения людей из-под завалов оборудование, передает ТАСС.
Землетрясения в Турции и Сирии начались в понедельник. По данным СМИ, из-за подземных толчков были приостановлены операции в крупном нефтеналивном порту Джейхан в Турции. А в Сирии остановлена работа крупнейшего НПЗ в Тартусе.
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек
Вице-президент Турции: Число погибших при землетрясении выросло до 3 тыс. 419 человек
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 3 тыс. 419 человек, раненых до 20 тыс. 534, сообщил вице-президент страны Фуат Октай.
По его словам, число жертв землетрясения возросло до 3 тыс. 419 человек, 20 тыс. 534 получили ранения, доставку помощи в регионы осложняют погодные условия, на местах работают 12 тыс. 181 спасатель, передает РИА «Новости».
По словам Октая, на данный момент Турция получила помощь от 14 стран в связи с землетрясением.
Напомним, утром во вторник в Турции произошло новое землетрясение. Число погибших из-за землетрясений в Турции выросло до 3 тыс. 381 человека.