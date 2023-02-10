В России прошел марафон общества «Знание» «Наука в лицах»

Марафон «Наука в лицах» прошел на площадках городов-участников – Москвы, Екатеринбурга, Сочи, Владивостока и других. Он стал масштабной площадкой диалога ученых и молодежи.

В мероприятии приняли участие ученые, лауреаты премии президента в области науки и инноваций для молодых ученых, государственные деятели, журналисты и блогеры. На площадках выступили 48 спикеров, говорится в поступившем в газету ВЗГЛЯД сообщении.

Организатором марафона стало Российское общество «Знание», партнерами – Министерство высшего образования и науки, Координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах и АНО «Национальные приоритеты».

Как отметил, открывая марафон, директор общества «Знание» Максим Древаль, «отечественная наука подарила миру множество великих ученых. И мы продолжаем писать страницы этой истории. Появляются новые имена, передовые технологии и достижения. Уверен, что важную роль в этом играет поддержка государства и личное внимание президента Владимира Путина».

Стать лектором нового проекта может любой ученый, а площадкой для проведения – любая школа. Для этого нужно пройти регистрацию на сайте общества «Знание».

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев подчеркнул важность поиска уникального подхода к образованию молодежи. Он напомнил, что 2022-2031 года объявлены президентом Десятилетием науки и технологий. Основные задачи этого периода – привлечь молодежь в науку, вовлечь исследователей в решение важных для страны задач.

О важности поиска уникального подхода к образованию говорил и доктор политических наук, профессор МГУ им. Ломоносова, научный руководитель проекта «ДНК России» Андрей Полосин, а также научный руководитель Национального центра физики и математики, академик РАН Александр Сергеев.

На московской площадке марафона выступили и лауреаты премии президента в области науки для молодых ученых. Премия присуждается молодым ученым за вклад в развитие отечественной науки, разработку новых технологий. По результатам прошлого года наград был удостоены: кандидат химических наук, доцент СПБГУ Андрей Шишов, кандидат химических наук, доцент Института химии СПбГУ Ирина Тимофеева, и другие.