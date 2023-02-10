Российские войска освободили Двуречное в Харьковской области

Наступление российских подразделений Западной группировки войск в Харьковской области позволило освободить населенный пункт Двуречное, сообщило Минобороны России.

Этот населенный пункт, находящийся на Купянском направлении, полностью освобожден, сообщило ведомство в своем Telegram-канале.

За сутки ударами авиации и артиллерии нанесено поражение живой силе и технике украинских военных у поселков Новоселовское (ЛНР), Гряниковка, Берестовое (Харьковская область).

Потери ВСУ на этом направлении составили до 70 бойцов, две БМП, два автомобиля, артиллерийская система М777 и гаубица Д-30.

Группировка войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесла поражение у поселков Червоная Диброва, Червонопоповка и Стельмаховка (ЛНР), уничтожено до 100 украинских военных, четыре боевые бронированные машины, гаубица Д-20, машина РСЗО «Град», станция РЛС AN/TPQ-50 и склад боеприпасов у поселка Боровая (Харьковская область).

Группировка войск «Южная» на Донецком направлении уничтожила до 125 украинских военных, два танка, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, гаубицу Д-30, машину «Града». Кроме того, уничтожены два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения у города Славянска и поселка Авдеевка (ДНР).

Группировка войск «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила украинские силы у поселка Пречистовка и города Угледара (ДНР). Потери ВСУ на этом направлении за сутки составили более 60 военных, один танк, две БМП, четыре пикапа, три М777, САУ «Гвоздика», гаубица Д-20. Возле Угледара уничтожены два украинских склада боеприпасов.

На Херсонском направлении уничтожено до 60 бойцов ВСУ, гаубица «Мста-Б», две гаубицы Д-30.

До этого в пятницу Минобороны сообщало, что ВС России сорвали высадку украинской диверсионно-разведывательной группы на левом берегу Днепра.