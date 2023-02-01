Журналиста Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии Генсекретарь федерации киокушин России погиб в Донбасее ВС России ударили по колоннам ВСУ под Артемовском Гагин: Силы России ударили по колоннам украинских войск на трассе Артемовск – Часов Яр 1 февраля 2023, 12:13 Текст: Дмитрий Зубарев

Российские Вооруженные силы нанесли удары по колоннам украинских войск, передвигавшимся по единственной трассе, ведущей в Артемовск из города Часова Яра, заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин. Гагин рассказал, что ВС России нанесли удар по колоннам ВСУ, которые везли снабжение по трассе Часов Яр – Артемовск, которая является единственной дорогой, по которой снабжаются украинские силы, передает РИА «Новости». По его словам, Артемовск сейчас находится в оперативном окружении, ВС России смыкают кольцо за городом, ведутся бои за контроль трассы Часов Яр – Артемовск. Ранее Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. Ходаковский рассказал о необычных показаниях пленных украинцев 31 января 2023, 20:41

Фото: кадр из видео

Командир российской бригады «Восток» Александр Ходаковский рассказал, что в понедельник на подступах к Угледару российские военные взяли украинских пленных из числа мобилизованных. На допросах они рассказали о своем командовании. «Вчера на подступах к Угледару взяли пленных из числа мобилизованных. Их показания оказались довольно интересными: плотность обороняющихся высокая, с их слов – рота, в которой они числились, насчитывает более полутора сотен человек, а контролируют их не свои начальники, а неизвестные им военные, которые следят за тем, чтобы мобилизованные не смогли убежать и избежать своей участи», – написал он в своем Telegram-канале.



«Что же, война имеет все шансы стать, действительно, войной до последнего украинца», – отметил Ходаковский. Ранее Ходаковский заявил, что у дачного поселка, стоящего на пути к Угледару, сейчас «разыгрывается основная драма», у этого населенного пункта ведется бой с участием артиллерии и танков с обеих сторон. В Запорожской области появился противовес HIMARS В администрации Запорожского региона заявили о появлении противовеса системе HIMARS РСЗО «Торнадо-С» 31 января 2023, 15:22 Текст: Александра Юдина

Российская система «Торнадо-С» станет противовесом американской системе HIMARS в Запорожском регионе, заявил член главного совета администрации области и глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его словам, появление российской РСЗО с управляемыми снарядами даст возможность точного попадания по позициям противника. Рогов также напомнил, что «Торнадо-С» имеют метровую точность, передает РИА «Новости». Ранее Минобороны показало боевую работу РСЗО «Торнадо-С» в ходе СВО на Украине. «Торнадо-С» может за один залп уничтожить несколько опорников украинских войск, транспортную развязку на второй линии обороны противника и склад боеприпасов в глубоком тылу. Новости СМИ2 Названы основные риски при передаче Украине дальнобойных боеприпасов к РСЗО HIMARS Военный эксперт Козюлин: Дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS у ВСУ повышают риски для Крыма 1 февраля 2023, 11:24

Фото: EyePress News/Reuters

Текст: Дарья Волкова

Если американцы передадут Украине бомбы GLSDB, это повысит градус эскалации конфликта. Тогда России придется скорректировать действия с учетом нового фактора. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее стало известно о планах США передать Киеву дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. «Мы видим, что Штаты постепенно повышают градус напряженности. С каждым разом в списках военной помощи Украине можно найти все более совершенные образцы вооружений. В настоящее время речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB», – сказал заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Института актуальных международных проблем Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. «Нам придется столкнуться с ракетой, полученной в результате переделки из корректируемой авиабомбы. Бороться с подобным наши войска умеют: в ход пойдут системы противовоздушной обороны. Эти снаряды достаточно крупного размера, то есть они представляет собой заметную цель», – подчеркивает собеседник. «Методы перехвата ракет нами хорошо освоены. Проблема заключается лишь в том, что вооружение высокоточное, что значительно повышает его эффективность. У Украины еще не было снарядов со столь высоким показателем дальности полета. Радиус достигаемых целей для ВСУ значительно повышается. В связи с этим вновь возрастают риски для сухопутного коридора в Крым», – акцентирует эксперт. «Придется учитывать данный фактор – рассредоточивать склады, маскировать штабы, прикрывать их средствами ПВО. В принципе, GLSDB полагается на спутниковую навигацию GPS. Так что здесь применимы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Они способны заглушить навигационные настройки, сбив тем самым снаряд с курса», – резюмирует Козюлин. Ранее стало известно, что США в рамках нового пакета помощи Украине могут впервые передать дальнобойные боеприпасы к РСЗО HIMARS. По данным агентства Reuters, речь идет о бомбах малого диаметра GLSDB с ракетным двигателем и дальностью действия около 150 км. При этом уточняется, что Вашингтон отклонил запросы на поставку Киеву ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км. Общий объем нового пакета составит 2,2 млрд долларов. В него также войдут другие боеприпасы и средства, в том числе вспомогательное оборудование для систем противоракетной обороны Patriot, противотанковые комплексы Javelin, бронированные машины с усиленной противоминной защитой класса MRAP. Сообщается, что о планах будет объявлено уже на этой неделе. Часть вооружений стоимостью 400 млн долларов будут переданы Киеву напрямую из запасов Пентагона, а остальное на 1,725 млрд долларов будет выделено в рамках инициативы по содействию безопасности Украины (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI). Такой подход предполагает заключение министерством обороны США контрактов с производителями. Через USAI Вашингтон, в частности, намерен закупить для Киева GLSDB. Напомним, в минувшее воскресенье президент Украины Владимир Зеленский заявил о «жизненной необходимости» Киеву дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Ранее Зеленский призвал Запад начать поставки Украине дальнобойных ракет. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Посол России ответил президенту Австрии на слова о «колониальном характере» СВО Посол России в Австрии назвал подменой понятий слова президента Австрии о «колониальном характере» СВО 1 февраля 2023, 09:43 Текст: Вера Басилая

Высказывание президента Австрии Александера Ван дер Беллена о «колониальном характере» российской специальной военной операции (СВО) на территории Украины является примером подмены понятий, заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский. Люблинский указал, что президент Австрии Ван дер Беллен во время визита в Словакию заявил, что Россия ведет колониальную войну против Украины, что говорит о том, что границы западной мифологии вокруг событий последнего десятилетия на Украине расширяются. «Позволю себе обратить внимание на очередной факт коренной подмены понятий и причинно-следственных связей», – приводит ТАСС слова Люблинского. Посол подчеркнул, что задачи российской армии на территории постсоветской республики носят «освободительный и деколонизаторский характер», а также указал, что киевские власти много лет уничтожают народ Донбасса в «лучших колонизаторских традициях, хорошо знакомых западным державам». Также Люблинский призвал президента Австрии набраться мужества для общения с мирными жителями российских регионов вместо озвучивания тезисов президента Украины Владимира Зеленского. Ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что украинский неонацизм поддерживают даже те страны, которые заявляли о неприятии гитлеровской идеологии, но цели спецоперации будут достигнуты, Россия приложит все усилия, чтобы киевский неонацистский режим прекратил существование. Новости СМИ2 В ЛНР рассказали об ожесточенных боях на подступах к Артемовску Полковник ЛНР Киселев: Российские войска ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску с целью взятия города в клещи 1 февраля 2023, 00:32 Текст: Антон Никитин

Российские войска в Донецкой Народной Республике ведут ожесточенные бои на подступах к Артемовску (украинское название – Бахмут) с целью взятия города в клещи и последующего выхода на Часов Яр, сообщил военный эксперт, полковник ЛНР Виталий Киселев. Полковник рассказал, что идут ожесточенные бои и Артемовск берется в так называемые клещи с выходом на Часов Яр с целью нарушить логистические пути подвоза боеприпасов и личного состава Вооруженных сил Украины, которые перебрасываются из Часового Яра, Краматорска и Славянска, передает ТАСС. Киселев отметил, что бои на артемовском направлении ведут российские штурмовые формирования, наносят удары артиллерия и авиация. Он выразил мнение, что попытки Киева завести в Артемовск «азовцев»* (участников запрещенной в РФ украинской террористической организации «Азов»*) не увенчаются успехом. По словам полковника, украинские офицеры на местах, в том числе и главком ВСУ Валерий Залужный, докладывают Владимиру Зеленскому, что нужно срочно выводить подразделения из Артемовска. Как считает военный эксперт, Киев, по всей вероятности, будет понемногу выводить войска из города, в Артемовске оставят лишь бойцов территориальной обороны, которые не имеют опыта боевых действий. Накануне советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские военные один за другим освобождают населенные пункты у Артемовска. В свою очередь врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ВСУ перебрасывают к Угледару новые подкрепления. В ЛНР рассказали о жестокости украинских заградотрядов В ЛНР троих украинских военных расстреляли заградотряды при попытке дезертировать с позиций в Макеевке 1 февраля 2023, 08:16 Текст: Вера Басилая

Украинские военные попытались дезертировать с позиций в районе села Макеевка в ЛНР, но были остановлены огнем заградительного отряда Киева, погибли трое военнослужащих, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Марочко со ссылкой на собственные источники рассказал, что возле Макеевки солдаты ВСУ оставили позиции и пытались сбежать через реку Жеребец, но их обнаружили заградотряды. После завязавшейся перестрелки трое украинских дезертиров погибли, остальные беглецы вернулись на позиции, передает РИА «Новости». Ранее президент России Владимир Путин на встрече со студентами, приуроченной к Татьяниному дню, обратил внимание, что украинские войска формируют заградотряды и расстреливают своих же в спину. Новости СМИ2 Human Rights Watch: ВСУ неоднократно применяли запрещенные мины Правозащитная организация Human Rights Watch заявила о применении ВСУ запрещенных мин 31 января 2023, 21:34 Текст: Вера Басилая

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины «Лепесток», в результате чего возле Изюма погибли 11 человек, количество раненых более значительно, сообщила правозащитная НПО Human Rights Watch. В докладе правозащитников говорится, что факты использования противопехотных мин в районе Изюма очевидны, Украина должна расследовать их, поскольку является участником Договора о запрещении мин 1997 года, который запрещает любое использование противопехотных мин, передает ТАСС. Руководящий сотрудник HRW Стив Гуз, занимающийся вопросами вооружений, предположил, что ВСУ разбрасывали наземные мины в районе Изюма на довольно большой площади, что привело к жертвам среди гражданского населения и представляет для мирных граждан постоянную опасность. Также он отметил, что действия России на Украине не оправдывают использование мин. Сообщается, что Human Rights Watch задокументировала применение мин ПФМ-1 «Лепесток» в девяти различных районах города Изюм и его окрестностях и подтвердила, что жертвами этого типа боеприпасов стали 11 человек. Также сообщается, что медработники помогли 50 раненым мирным жителям, на минах подорвались пятеро детей. Травмы, которые получили пострадавшие, связаны с травматическими ампутациями стопы или голени, что соответствует характеру повреждений от подрыва ПФМ-1. Правозащитники сообщают, что не смогли найти доказательства того, что российские войска применяли «Лепесток» на Украине. Ранее руководитель организации «Справедливая защита» Виталий Галахов сообщил, что число мирных жителей в ДНР, пострадавших от забрасываемых ВСУ противопехотных мин ПФМ-1 «Лепесток», составило 87 человек, один из них умер. Напомним, Украина разбрасывает на освобожденных Россией территориях противопехотные мины «Лепесток», которые запрещены Оттавской конвенцией. Особое коварство мины для мирных граждан состоит в том, что из-за необычной формы люди, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект. Военный эксперт оценил роль распутицы на Украине для проведения СВО Военный эксперт Коротченко заявил, что погода не влияет на сроки проведения СВО 1 февраля 2023, 10:53 Текст: Вера Басилая

Распутица, которая сейчас наблюдается в зоне проведения спецоперации России на Украине, не играет важной роли для ведения боевых действий и сроков проведения СВО, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», полковник запаса Игорь Коротченко. Коротченко пояснил, что не стоит связывать сроки либо проведение военных действий с распутицей. По словам экспертов, главное условие – наличие боеспособных группировок войск, возможность грамотного оперативного планирования, вооружения и военная техника, передает Ura.ru. Между тем в октябре прошлого года командир батальона «Восток» Александр Ходаковский заявлял, что ухудшение погодных условий в Донбассе влияет одинаково на обе стороны конфликта. Новости СМИ2 Минобороны сообщило об освобождении Благодатного в ДНР 31 января 2023, 14:14

Фото: Минобороны РФ

В результате успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке артиллерии Южной группировки войск на Донецком направлении освободили населенный пункт Благодатное, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков. За минувшие сутки на этом направлении уничтожены до 50 военнослужащих, самоходная артустановка производства Франции Caesar, американская артиллерийская система М-777 и гаубица «МСТА-Б», сообщается в Telegram-канале Минобороны России. Артиллерия Западной группировки войск на Купянском направлении нанесла огневое поражение живой силе и технике подразделений 114-й и 103-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Масютовка и Табаевка Харьковской области. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили до 45 военнослужащих, танк, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны. Огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск «Центр» на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ возле Ямполовки Донецкой народной республики (ДНР), а также Серебрянского лесничества. Ликвидированы не менее 60 военнослужащих и четыре бронемашин. Подразделения группировки войск «Восток» на Южно-Донецком направлении нанесли огневое поражение подразделениям 72-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Угледара, а также 110-й бригады теробороны у Новополя ДНР. Потери ВСУ на этом направлении составили более 40 военнослужащих, танк, две бронемашины, сообщил Конашенков. Возле Угледара и Катериновки ДНР уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ. На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы уничтожены две самоходные артустановки «Гвоздика» и два склада с боеприпасами ВСУ в районах Змиевки и Михайловки Херсонской области, перечислили в Минобороны. Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России за сутки нанесено поражение 84 артподразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах, подытожили в оборонном ведомстве. Журналиста Невзорова заочно приговорили к восьми годам колонии Признанного иноагентом журналиста Невзорова приговорили заочно к восьми годам колонии 1 февраля 2023, 11:45

Фото: @vzglyad_ru

Текст: Вера Басилая

Басманный суд Москвы заочно приговорил к восьми годам лишения свободы журналиста Александра Невзорова (признан в РФ иноагентом), за распространение дезинформации о российской армии. Невзорова (признан иноагентом) признали виновным за дискредитацию российской армии и назначили ему восемь лет лишения свободы в колонии общего режима, также ему запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет после отбытия срока наказания, передает ТАСС. Сам журналист в судебном процессе не принимал участия, приговор вынесен заочно, который, по словам его адвоката Надежды Федосеевой, будет обжалован. По ее словам, в деле Невзорова нет состава преступлений он осуществлял деятельность, согласно закону о СМИ, за пределы он не выходил. Ранее прокурор просил приговорить журналиста Александра Невзорова(признан иноагентом) к девяти годам лишения свободы. Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. Новости СМИ2 В Крыму ответили пословицей на план экс-главы ЦРУ по захвату региона В Крыму прокомментировали пословицей сценарий экс-главы ЦРУ Петреуса по захвату полуострова 31 января 2023, 14:29 Текст: Вера Басилая

Сценарий бывшего директора ЦРУ Дэвида Петреуса по захвату Крыма можно охарактеризовать русской пословицей: «Дурень думкой богатеет». Запад получит ответ, который повергнет его в животный страх, заявил глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов. Бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус заявил газете Washington Post, что ВСУ во время наступления необходимо разорвать сухопутный коридор через новые территории России, прервать сообщение по Крымскому мосту, чтобы полностью изолировать полуостров и затем захватить его. Трофимов прокомментировал предложение Петреуса русской пословицей: «Дурень думкой богатеет», заявив, что она очень точно отражает ход мыслей. Крымский парламентарий отметил, что Запад в «своих радужных фантазиях» уже давно разделил Россию на мелкие части и «демократично» управляют «справедливым» разделением природных ресурсов, передает РИА «Новости». По его словам, коллективный Запад давно мечтает об этом, но из-за «обмельчания» уровня руководства говорят о своих намерениях вслух. Трофимов напомнил, что США и Киеву стоит усвоить, что любая попытка захватить Крым приведет к такому ответу России, что Запад обратится в животный страх и будет искать способы выживания. Чиновник уверен, что жители Крыма в полной безопасности, а полуостров «является настоящей крепостью, о крепкие стены которой сломают зубы все эти шакалы. В субботу советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина в ускоренном режиме ведет переговоры с западными коллегами о передаче Киеву авиации и дальнобойных ракет для ударов по Крыму. ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра Представительство ДНР в СЦКК: Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра 155 мм 1 февраля 2023, 00:58

Фото: Sgt. Jennifer Andrade/

Keystone Press Agency/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра 155 мм, сообщило представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Как сообщило представительство ДНР в СЦКК в своем Telegram-канале, обстрел велся в период с 00.04 до 00.10 из населенных пунктов Тоненькое, Орловка и Щербиновка, в результате пострадали Киевский район Донецка и Никитовский район Горловки. Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин призвал отодвинуть украинские силы от конституционной границы Донецкой народной республики, чтобы ВСУ не смогли бить по территории региона. Новости СМИ2 В Николаеве для депутатов решили устроить секретные бомбоубежища Мэр Николаева предложил обустроить секретные бомбоубежища со светом и интернетом для депутатов 31 января 2023, 20:52

Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Текст: Вера Басилая

Секретные бомбоубежища с электричеством и доступом в интернет появятся в Николаеве, их предлагает обустроить для депутатов мэр города Александр Сенкевич, сообщают украинские СМИ. Николаевские СМИ со ссылкой на мэра города Александра Сенкевича сообщают, что градоначальник предложил обустроить «тайные депутатские комнаты» в бомбоубежищах, передает «Страна.ua». Предполагается, что в этих бомбоубежищах всегда будет электричество и доступ в интернет. «Хотел предложить всем депутатам, которые не имеют возможности работать из-за проблем с электроэнергией и интернетом: мы оборудуем одно из бомбоубежищ, куда вы можете приехать и там спокойно работать. Это место будет засекречено, информация о расположении места будет передана вам лично», – цитирует РИА «Новости» Сенкевича. Сообщается, что больше года сессии и комиссии горсовета проходят в онлайн-режиме. Ранее в Николаевском подполье рассказали о нехватке продовольствия в городе: чистой воды как не было, так и нет, закрываются пункты приема питьевой воды, раз в три дня выдают черствый хлеб и раз в неделю – консервы. Российские средства ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области 31 января 2023, 14:27 Текст: Алексей Дегтярев

В последние сутки российские средства противовоздушной обороны сбили вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, сообщили в Минобороны. Вертолет сбили возле населенного пункта Золотая Балка, сообщило министерство в своем Telegram-канале. Кроме того, ПВО уничтожили пять беспилотников у поселков Кривошеевка, Оборотновка, Краснореченское, Владимировка (ЛНР) и Белогрудово (Херсонская область). Также были перехвачены три реактивных снарядов американского РСЗО HIMARS у поселков Златоустовка (ДНР) и Скадовск (Херсонская область). Всего с начала спецоперации уничтожены 381 самолет, 206 вертолетов, 2987 беспилотников, 402 ЗРК, 7691 танк и другие бронемашины, 997 машин РСЗО, 3970 орудий полевой артиллерии и минометов. Также ведомство во вторник сообщило, что в ходе наступления на Донецком направлении освобожден поселок Благодатное. Новости СМИ2 Из-за удара ВСУ по монастырю под Угледаром погиб священник Из-за удара ВСУ из HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром погиб священник 1 февраля 2023, 08:26 Текст: Вера Басилая

ВСУ нанесли удар из РСЗО HIMARS по монастырю в селе Никольское под Угледаром, погиб священник, тяжело ранена монахиня, сообщили в администрации Волновахского района ДНР. Украинские военные обстреляли из HIMARS монастырь в Никольском в ДНР, попали в сестринский корпус, осколком тяжело ранило 83-летнюю монахиню, погиб священник, передает ТАСС. Свято-Успенский Николо-Васильевский монастырь в селе Никольское расположен вблизи Угледара, за который идут бои, он сильно разрушен обстрелами ВСУ. Ранее ВСУ обстреляли Донецк и Горловку снарядами натовского калибра.