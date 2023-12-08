Кириенко отметил вклад медиатехнологов из «Мастерской новых медиа» в отражение внешних угроз

Кириенко подчеркнул значимость российских медиатехнологов в информационной войне против России. «Мы должны понимать, что информационно-психологическая война, война смыслов будет самой долгой. И самое опасное сейчас быть в логике, что сейчас перетерпим и все нормализуется. Переждать и перетерпеть нельзя. Если будущее будет формироваться без нас, то будет странно потом удивляться, почему оно не учитывает наши интересы. Мы сами должны формировать его все вместе. В информационной войне вы на передовой, это ваша, наша с вами передовая, не менее важная, чем передовая у парней-героев на линии боевого соприкосновения», – отметил первый замглавы администрации президента, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Нашему противнику уже понятно, что извне они нас не возьмут. Он понимает, что у него не получится в военной части, не получается в экономической, значит, основные силы и ресурсы будут брошены на информационно-психологическую войну. Это война вдолгую, потому что это цивилизационный конфликт. И главное – вопрос борьбы за то, во что будут верить следующие поколения россиян. Поэтому эта борьба очень важна. Это готовность к профессиональной, долгой, серьезной работе, и это большой вызов. Но любой вызов, как и любой кризис, это всегда время возможностей», – сказал Кириенко.

Он отметил, что в настоящее время в стране существуют огромный запрос на квалифицированных специалистов в сфере медиа. Кириенко также поздравил обладателей премии «Мастерской новых медиа», которая второй год вручается за вклад в развитие сферы новых медиа в России. Лауреаты премии – медиатехнологи из семи регионов России, которые вносят большой вклад в отражение внешних информационных угроз, формируют безопасное и конструктивное медиаполе, обучают молодежь и медийщиков из новых регионов, продвигают отечественные сериалы за рубежом, несмотря на санкции. Номинанты выдвинуты крупнейшим в стране медиасообществом выпускников Мастерской и экспертами программы.

«Мастерская новых медиа» формирует кадровый резерв президента России в данной сфере. В сообществе – 840 медиатехнологов, каждый десятый представляет новые регионы. Мастера программы – известные медиаменеджеры Владимир Соловьев, Арам Габрелянов, Кристина Потупчик, гендиректор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель АНО «Диалог» Владимир Табак, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, заместитель начальника управления президента РФ по общественным проектам Алексей Жарич, президент холдинга «ИМА групп» Андрей Гнатюк, генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина, и др.