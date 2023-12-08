Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?22 комментария
ХАМАС: Операция Израиля в Газе не достигла своих целей
Палестинское движение ХАМАС полагает, что военная операция израильской армии, продолжающаяся в секторе Газа, не принесла ожидавшихся плодов, говорится в специальном заявлении радикальной организации по случаю годовщины палестинской интифады (восстания) 1987 года.
Как говорится в заявлении, в течение более чем двух месяцев агрессии оккупационным силам не удалось добиться никаких результатов или достичь поставленных целей ввиду стойкости палестинцев и отрядов сопротивления, передает ТАСС.
Ранее в пятницу боевое крыло ХАМАС заявило о выпуске нескольких ракет по Тель-Авиву.