Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве

Tекст: Валерия Городецкая

Кесельман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти», передает ТАСС.

Он арестован на срок два месяца. Суть обвинений в отношении Кесельмана не уточняется.

По информации правоохранительных органов, Кесельман на протяжении нескольких лет являлся руководителем кол-центра Milton Group, занимавшегося выманиванием крупных сумм у жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран. Часть полученных денег впоследствии тратилась на оборудование для украинской армии.

В ноябре украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать.