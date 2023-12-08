Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?22 комментария
Руководитель украинского мошеннического кол-центра арестован в Москве
Лефортовский суд Москвы постановил заключить под стражу руководителя украинского кол-центра телефонных мошенников Якова Кесельмана, сообщили в пресс-службе суда.
Кесельман обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятельности органов власти», передает ТАСС.
Он арестован на срок два месяца. Суть обвинений в отношении Кесельмана не уточняется.
По информации правоохранительных органов, Кесельман на протяжении нескольких лет являлся руководителем кол-центра Milton Group, занимавшегося выманиванием крупных сумм у жителей России, Казахстана, Испании, Швеции и других стран. Часть полученных денег впоследствии тратилась на оборудование для украинской армии.
В ноябре украинские мошенники пытались обмануть итальянского генерала Тео Лузи, но он разоблачил преступников, помог их найти и задержать.