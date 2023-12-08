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    Парадоксальным образом момент, в который время делает зримый символический шаг вперед – Новый год, на экранах телевизоров превратился в праздник остановленного времени. Стоит ли удивляться, что всё меньшее количество людей в новогодние праздники тянется к телевизионному пульту?

    3 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Ленинопад как символ государственной неполноценности

    Ровно десять лет назад, 8 декабря 2013 года, на Украине начался «ленинопад» – возбужденные ветром перемен граждане начали кампанию по массовому сносу памятников Ленину. Парадокс в том, что именно Ленин и обеспечил существование современной Украины.

    10 комментариев
    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    12 комментариев
    8 декабря 2023, 12:28

    В США сравнили Байдена на фоне процесса сына с Клинтоном в скандале с Левински

    Fox News: Байден в ситуации с процессом в отношении его сынка выглядит как Клинтон в скандале с Левински

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Для президента США Джо Байдена обвинение его сына Хантера в неуплате налогов являются «ядерной бомбой». Сам Байден в этой ситуации выглядит как экс-президент США Билл Клинтон во время скандала вокруг связи с Моникой Левински, отмечает Fox News.

    Байден на фоне обвинений его сына попал в «созданную им самим ловушку», поскольку глава Белого дома долгое время отрицал осведомленность или участие в иностранных деловых сделках Хантера, передает ТАСС.

    Профессор права Университета Джорджа Вашингтона Джонатан Терли обратил внимание на то, что отрицания Байдена похожи на поведение Клинтона во время скандала с Левински. Тогда на тот момент президент также отрицал все обвинения.

    «Это не сработало для Клинтона, а здесь это еще более оскорбительно», – сказал профессор со ссылкой на опрос, согласно которому большинство американцев, в том числе и демократы, не верят Байдену

    Редактор газеты Washington Times Чарльз Херт указал, что обвинение Хантера Байдена станет для семьи «подобно взрыву ядерной бомбы» на фоне приближающихся выборов. Он отметил, что независимо от того, является ли абсолютно незапятнанным в любом юридическом или деловом смысле, он все равно лгал американцам.

    Напомним, спецпрокурор представил обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, он обвиняется в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в 2016–2020 годах, следует из судебного документа.

    7 декабря 2023, 14:36
    Bloomberg: Решение США по Украине вызвало шок у союзников Белого дома

    Tекст: Александра Юдина

    Блокировка голосования по проекту помощи Киеву в США может подорвать уверенность союзников в возможностях Вашингтона, заявил газете Bloomberg эксперт по России из Центра стратегических и международных исследований и экс-чиновник США Макс Бергманн.

    По его словам, во всем мире любой, кто полагается на гарантии безопасности США, испытает шок из-за того, что «на американцев просто нельзя положиться», передает РИА «Новости».

    Также в статье указано, что привязка касающихся внутренних проблем США требований к выделению помощи Киеву создает тревожный прецедент.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

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    6 декабря 2023, 21:52
    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО

    Байден считает, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО

    Байден высказал мнение о действиях России после победы в СВО
    @ Ting Shen/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине.

    По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО», передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

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    8 декабря 2023, 10:29
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    Медведев назвал три «никогда прежде» в политике США по Украине
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев объяснил, почему нынешняя политика Соединенных Штатов на украинском направлении стала новым явлением в американском политическом дискурсе.

    Медведев в своем Telegram-канале написал, что «примитивный шантаж Конгресса США администрацией Байдена совсем не нов и имеет исторические прецеденты». «Дайте денег нашему парню (вставьте нужную фамилию), а не то придется начать войну с русскими» – так говорили разные американские президенты в самые разные времена, выколачивая доллары из своих законодателей», – отметил зампред Совбеза России.

    Вопрос, по его словам, заключается в другом. Медведев перечислил три фактора:

    – Никогда не выбивали столько денег для второстепенного государства, находящегося в стадии распада.

    – Никогда так агрессивно и нагло не выбивали деньги для страны, в открытую коррумпировавшей действующего президента США и членов его семьи.

    – Никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в третью мировую.

    Это, как отметил Медведев, стало новым явлением в американском политическом дискурсе, которое создано АО «Джо, Хантер и партнеры». Импичмент, по мнению Медведева, вряд ли состоится, но «перспектива маячит», а вот поражение Байдена на выборах он считает весьма вероятным. Отсюда и проистекают «хамский шантаж», «непрерывная истерика», а также «дикие намеки» в адрес России, подчеркнул зампред Совета безопасности.

    Администрация США и «их запуганный выкормыш» получат деньги – если не сейчас, то в новом году, прогнозирует Медведев. Эти средства, по его словам, будут направлены на продолжение «бизнеса на войне».

    «И за это бабло польются новые реки крови, ответственность за которые несет семейка Байденов и вся их бандеровская сволочь», – заключил Медведев.

    Ранее Медведев пошутил над псевдосолидарностью сытых США, Германии и Франции с Украиной.

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    7 декабря 2023, 08:33
    Пушков заявил о драматическом сдвиге политических координат в США

    Tекст: Ольга Никитина

    В системе политических координат в США произошел драматический сдвиг, о чем свидетельствует факт того, что республиканцы блокируют финансирование Израиля, что раньше казалось немыслимым, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков.

    Сенатор в своем Telegram-канале предположил, что администрации нынешнего президента США Джо Байдена, скорее всего, не удастся продавить помощь Украине без принятия решений по укреплению южных границ США. Позиция республиканцев единая и консолидированная, никто ее под сомнение не ставит, указал Пушков.

    Для членов Республиканской партии это возможность продемонстрировать силу и влияние в преддверии выборов, а также шантажировать администрацию Байдена, заставив ее согласиться на серьезные уступки, подчеркнул член Совфеда.

    Пушков напомнил слова покойного Генри Киссинджера из его последнего интервью о том, что при всей остроте политической борьбы во времена Никсона в США было все же какое-то единство. «Но потом оно начало исчезать, а Байден с Трампом вообще покончили с ним. Нынешняя ситуация в США подтверждает наличие глубокого раскола в американском правящем классе», – заключил сенатор.

    Напомним, в ходе обсуждения вопроса выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Газета ВЗГЛЯД писала, в чем подоплека кризиса и как он отразится на судьбе Украины.

    Коментарии (3)
    6 декабря 2023, 13:08
    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины

    Американист Дудаков: Из-за усталости от Украины в США набирает обороты политический раскол

    Американист объяснил скандал в Сенате США из-за денег для Украины
    @ Evan Golub/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Евгений Поздняков

    Республиканцы и простые американцы устали от Украины, поэтому в Сенате набирает обороты конфликт двух партий. При этом Байден и Блинкен пытаются видимостью озабоченности вопросами Украины продвинуть выделение новых траншей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков. Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами.

    «Республиканцы используют вопрос выделения денег Украине как элемент шантажа в отношении демократов. Их цель – выбить уступки по приоритетным для них проблемам, в частности по вопросу миграции. И этот конфликт можно назвать достаточно серьезным», – сказал американист Малек Дудаков.

    «Однако важно отметить – демократы и республиканцы спорят всегда. Интересно то, что Джо Байден и Энтони Блинкен также выражают серьезную озабоченность происходящим. Я бы назвал это игрой на публику с целью дальнейшего давления на Сенат в вопросе выделения средств на Украину», – рассуждает собеседник.

    «Важно, что многие республиканцы откровенно теряют интерес к происходящим на фронте событиям. Большинство членов партии давно смирились с мыслью, что этот конфликт проигран. В целом в США чувствуется серьезная усталость от украинского кризиса. Простые американцы также выступают против продолжения финансирования ВСУ», – уточняет он.

    «На этом фоне внутри парламента назревает еще большее количество споров. Обсуждаются даже проблемы прошлого. Так, член Палаты представителей США Томас Мэсси обвинил Штаты в том, что они способствовали осуществлению госпереворота на Украине. И несмотря на то, что он пока в меньшинстве, недовольство среди парламентариев набирает обороты», – резюмировал Дудаков.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Об этом сообщает корреспондент телеканала Fox News Чад Перграм. Две партии поспорили по поводу уместности обсуждения темы безопасности границ Штатов на прошедшем заседании.

    Лидер демократов в верхней палате Конгресса Чак Шумер обвинил республиканского сенатора в том, что тот «кричал» на одного из генералов, участвовавшего в брифинге. Он возмущался, что республиканцы проявили неуважение и пытались навязать свою тему встречи. Другие парламентарии отметили, что заседание получилось драматичным, на нем разгорелись настоящие «страсти».

    Сенаторы-республиканцы покинули брифинг, поскольку не получили от демократов ответа на свои предложения. Член верхней палаты Конгресса Митт Ромни заявил журналистам, что представители партии просто ушли с заседания, потому что там оказались не готовы обсуждать, что нужно было для сделки. По его словам, «не было причины сидеть и слушать», как люди говорят о важности помощи Израилю и Украине, о чем парламентарии уже знают.

    Кроме того, лидер республиканского меньшинства в Сенате Митч Макконнелл призвал однопартийцев не поддерживать запрос администрации на 106 млрд долларов, который включает помощь Украине. Он отметил, что их главная цель – достижение значимых изменений в решении ситуации с мигрантами на границе США.

    New York Times пишет, что «провал» брифинга состоялся накануне пробного голосования в Сенате по законопроекту о чрезвычайном финансировании, размер которого превышает 110 млрд долларов. Меру, направленную на поддержку Украины, по словам автора публикации, ждет крах. Кроме того, серьезно омрачены перспективы достижения какой-либо двухпартийной договоренности, подчеркивает издание.

    Президент США Джо Байден назвал провал в вопросе поддержки Украины абсолютным сумасшествием и добавил, что это идет вразрез с интересами Вашингтона. Если Сенат американского Конгресса не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры и спровоцирует акты агрессии по всему миру, заявил госсекретарь Штатов Энтони Блинкен.

    Спорящие законодатели США решают, будет ли Киев российским или украинским городом, заявил сенатор-демократ от штата Коннектикут Крис Мерфи. По его словам, коллеги из Республиканской партии недостаточно серьезно относятся к сложившейся ситуации.

    В то же время официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер отметил, что Соединенные Штаты находятся на «дне бочки» в возможностях предоставления помощи для Украины. Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия для ВСУ без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса закончатся у Белого дома к концу нынешнего года.

    Напомним, Соединенные Штаты в 2014 году помогли свергнуть избранное правительство Украины. В этом признался член Палаты представителей США Томас Мэсси. Конгрессмен отметил, что США в тот период «бряцали оружием против России», и подчеркнул, что прошлые действия Вашингтона теперь будут иметь последствия.

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    5 декабря 2023, 13:34
    Политолог: Поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок

    Политолог Межуев: Ставка на Украину лишила Байдена шансов на второй срок в должности президента США

    Политолог: Поддержка Украины лишила Байдена шансов на второй срок
    @ Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    Ставка президента США Джо Байдена на Украину провалилась, и теперь он оказался в неприятной для себя ситуации. Хотя импичмент ему не грозит, шансов избраться на второй срок тоже нет. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Борис Межуев. Ранее стало известно, что Конгресс США хочет вынести решение по импичменту Байдену в начале 2024 года.

    «Байден просчитался, когда сделал ставку на продолжение войны на Украине. Если бы в Стамбуле было подписано мирное соглашение, влияние США в мире и позиции Демократической партии внутри самих Штатов были бы гораздо сильнее, чем сейчас», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Американцы ошиблись в своих прогнозах. Предполагалось, что ВСУ победят на поле боя и дойдут до Крыма, что позволит навязать России невыгодный для нее мир. Однако Москва выстояла. Теперь Байден столкнулся с неприятной дилеммой – либо он продолжает тратить деньги на офис Зеленского, либо пытается закончить конфликт на плохих для себя условиях», – отмечает собеседник.

    «Обостряются и внутриполитические споры внутри США. Байден из-за поддержки Украины оказался между двух огней. На одной стороне стоят республиканцы, которые выступают против финансовой помощи офису Зеленского. На другой – «ястребы», требующие продолжать конфликт. Кроме того, вспыхнул и Ближний Восток, вызвав раскол уже внутри Демократической партии», – подчеркнул он.

    «Я не думаю, что импичмент Байдена состоится. Эта инициатива не будет принята Сенатом США, контролируемом демократами. Палата представителей может одобрить процедуру, но, скорее всего, большинство конгрессменов также не станут поддерживать идею отставки президента», – акцентировал эксперт.

    «Хотя импичмент Байдену сейчас не грозит, тем не менее его политическая карьера завершается. Шансов избраться на второй срок нет, и неправильные действия президента США во время конфликта на Украине сыграли в этом огромную роль», – резюмировал Межуев.

    Напомним, Палата представителей Конгресса США в первой половине 2024 года примет решение о предъявлении обвинений американскому президенту Джо Байдену в рамках процедуры импичмента, заявил председатель юридического комитета Джим Джордан в интервью телеканалу Fox News.

    Конгрессмен заявил, что осталось поговорить с последними свидетелями и как можно быстрее вынести решение по вопросу в рамках процедуры импичмента Байдену. Более того, статьи по процессу, по мнению политика, будут готовы раньше середины следующего года.

    В то же время лидер демократов в сенате США Чак Шумер подал ходатайство о назначении голосования по запросу президента страны Джо Байдена на выделение дополнительных средств на цели национальной безопасности, в том числе на поддержку Украины.

    Более того, президент США Джо Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

    Напомним, Владимир Зеленский во вторник выступит по видеосвязи перед американскими сенаторами в рамках закрытого брифинга. Он пройдет перед решающим голосованием о выделении Конгрессом дополнительного финансирования Украины.

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    7 декабря 2023, 13:00
    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО

    Сенатор Долгов: Байден пугает российской угрозой, чтобы получить деньги на Украину

    В Совфеде раскритиковали слова Байдена о планах России напасть на НАТО
    @ Abaca Press/REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    Украина – одна из главных ошибок президента США Джо Байдена, на которую будут давить его политические оппоненты. Теперь чтобы получить дополнительные средства на поддержку офиса Зеленского, американский лидер вынужден пугать конгрессменов российской угрозой. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее Байден сказал, что после победы на Украине Россия атакует страны НАТО.

    «Слова Джо Байдена о том, что Россия нападет на НАТО после победы на Украине, не имеют под собой никаких реальных оснований. Бросаться такими заявлениями лидеру одной из ядерных держав опасно и безответственно», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Американский президент прибегает к такой манипулятивной риторике, потому что ему нужны деньги для дальнейшей поддержки Украины. Он хочет «выцарапать» их из Конгресса США. Однако я не думаю, что задумку удастся реализовать», – отмечает собеседник.

    «Политическая борьба в США разгорается все сильнее. Республиканцы и дальше будут давить Байдена за все просчеты его администрации. Одной из главных ошибок американского президента является Украина. Деньги на этот проект выделялись большие, а результатов нет», – подчеркнул он.

    «Администрация Байдена допустила слишком много ошибок. И республиканцы этим непременно воспользуются. Пока же Белый дом всеми силами будет пытаться спихнуть ответственность за собственные провалы на Россию, выдумывая какие-то угрозы вроде «нападения на страну НАТО», – заключил Долгов.

    Ранее президент США Джо Байден заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Эти слова он произнес в ходе своего специального обращения к Конгрессу, в котором призывал поддержать выделение дополнительной помощи офису Зеленского. По словам Байдена, если президент России Владимир Путин «возьмет Украину, то он не остановится… он продолжит двигаться и атакует союзника по НАТО».


    Ранее стало известно, что Байден принимает личное участие в консультациях с законодателями о выделении дополнительных средств на помощь Украине и продолжит это делать. Об этом заявил помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.

    Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отметила, что и другие сотрудники администрации «поддерживают регулярные контакты» с конгрессменами по Украине. Она также выступила с утверждением, что «важно обеспечить и далее ведущую роль» США в поддержке офиса Зеленского.

    Ранее в Сенате США на брифинге о финансировании Украины и Израиля разразился скандал между демократами и республиканцами. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как драма в Сенате лишает Украину финансирования.

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    8 декабря 2023, 06:45
    Сыну Байдена предъявлены в США обвинения в неуплате налогов

    Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов на 1,4 млн долларов

    Сыну Байдена предъявлены в США обвинения в неуплате налогов
    @ Saquan Stimpson/CNP/NY Post/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В США спецпрокурор представил обвинительное заключение в отношении Хантера Байдена, сына американского президента обвиняют в неуплате налогов на 1,4 млн долларов в 2016–2020 годах, следует из судебного документа.

    Хантер Байден обвиняется по девяти пунктам. По версии обвинения, «вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни» – на «наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи», передает РИА «Новости».

    Fox News сообщает, что 53-летнему Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы.

    Напомним, ему уже предъявляли обвинения. Тогда Хантер Байден выразил готовность к сделке со следствием, но суд ее отверг.

    Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит ему условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружия, он мог избежать уголовного преследования, если не совершит серьезного проступка в течение последующих двух лет, передает «Интерфакс».

    По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тыс. долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.

    Коментарии (11)
    8 декабря 2023, 06:15
    Провал в Сенате США законопроекта о помощи Украине «шокировал» Белый дом

    Представитель Белого дома Файнер счел шокирующим провал законопроекта о помощи Украине в Сенате США

    Tекст: Антон Антонов

    Первый заместитель помощника президента США по нацбезопасности Джонатан Файнер назвал шокирующим то, что законопроект о помощи Украине и Израилю не прошел процедурное голосование в Сенате США.

    Как заявил Файнер, в Вашингтоне «голосуют против того», что, по мнению администрации США, «совершенно необходимо для Украины с точки зрения стратегии и ситуации на поле боя». Поддержка законопроекта необходима, чтобы Украина «не пала под атаками со стороны» России, сказал он.

    Файнер при этом заверил, что президент США Джо Байден «открыт для переговоров» по миграционным вопросам, которые также затронуты в законопроекте. Однако, по словам Файнера, Байден отказывается принимать «ультиматумы экстремистски настроенной части» республиканцев, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ходе обсуждения выделения средств Украине и Израилю в Сенате США произошел скандал между республиканцами и демократами. Соответствующий законопроект не прошел даже процедурное голосование. В документ включены и положения о выходе из ситуации с мигрантами на границе США, республиканцы и демократы не могут договориться по данному вопросу.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2023, 06:16
    Трамп не верит, что Байден «дотянет до выборов»

    Дональд Трамп заявил, что нельзя смеяться над умственными способностями Байдена

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден находится не в лучшем состоянии, над этим шутить нельзя, вряд ли он дотянет до выборов, заявил бывший американский президент Дональд Трамп.

    Трамп на встрече со сторонниками в штате Айова отметил, что когнитивные способности Байдена оставляют желать лучшего, но это совсем не смешно, потому что речь идет о ядерном оружии, передает РИА «Новости».

    Сам кандидат в президенты не отрицает, что часто пародирует Байдена, высмеивая его растерянность на сцене после выступлений. Политик подчеркнул, что Байдена в бытность законодателем описывали как «самого тупого сенатора».

    Также Трамп заявил, что не думает, что Байден дотянет до выборов, из-за  плохой физической и умственной формы.

    Ранее Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».

    Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 01:03
    Байден назвал победу над Трампом причиной повторного выдвижения в президенты

    Джо Байден: Не уверен, что вновь баллотировался бы в президенты США, если бы не Трамп

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Джо Байден заявил, что, вероятно, не стал бы повторно баллотироваться на пост главы государства, если бы не выдвигался Дональд Трамп, которому «нельзя позволить победить».

    Байден заявил, что Трампу нельзя позволить победить, поэтому он и решил баллотироваться на новый срок, передает РИА «Новости».

    Ранее экс-президент США Дональд Трамп назвал свое участие в выборах в США «праведным крестовым походом по освобождению» страны от ее нынешнего лидера Джо Байдена и «преступников» в его администрации.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2023, 21:34
    Байден призвал Конгресс одобрить пакет помощи Киеву до Рождества

    Tекст: Ольга Иванова

    Конгрессу США необходимо одобрить пакет помощи Украине до ухода законодателей на рождественские каникулы, заявил американский президент Джо Байден.

    Об этом Байден заявил во время выступления в Белом доме с обращением к Конгрессу. Рождественские каникулы в США начинаются в середине декабря, передает ТАСС.

    Ранее президент США Джо Байден запросил 106 млрд долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в Конгрессе не получил.

    Напомним, помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ресурсы на поставку оружия Украине закончатся у Белого дома к концу нынешнего года без дополнительных ассигнований со стороны Конгресса США.

    Коментарии (0)
    8 декабря 2023, 02:00
    Байден сообщил о сокращении численности войск США в странах НАТО

    Байден сообщил о сокращении числа американских военных в странах НАТО с 90 тыс. до 80 тыс. человек

    Tекст: Антон Антонов

    В 2023 финансовом году численность американских военных в странах НАТО составила 80 тыс. человек, сообщил президент США Джо Байден. В 2022 году их было 90 тыс. человек.

    В письменном уведомлении, направленном лидерам Сената и Палаты представителей Конгресса США, Байден заявил, что эти силы «направлены или развернуты в странах НАТО в Европе, в том числе для успокоения союзников и сдерживания дальнейшей российской агрессии», передает ТАСС.

    Численность американцев в составе Международных сил безопасности в Косове под эгидой НАТО возросла с 488 до 578. Американский контингент в Саудовской Аравии стал меньше, сократившись с 2755 человек до 2088, а в Иордании и Ливане вырос с 3003 до 3188 и с 36 до 76 человек соответственно. Снизилось число американских военных в Нигере – с 1001 до 648 человек. Указывается, что в тюрьме на базе ВМС США в Гуантанамо (Куба) число узников уменьшилось с 35 до 30.


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    8 декабря 2023, 03:38
    Стало известно о подготовке нового уголовного дела против сына Байдена в США

    СNN сообщил о подготовке минюстом США нового уголовного дела против Хантера Байдена

    Tекст: Антон Антонов

    Минюст США составил новое уголовное дело против Хантера Байдена, сообщили источники.

    В чем обвинят сына действующего президента США не сообщается. СNN отмечает, что спецпрокурор в последние недели изучал дело о налоговых нарушениях, передает РИА «Новости».

    В сентябре сообщалось, что Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов.

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    7 декабря 2023, 14:49
    Песков назвал США «локомотивом поощрения украинцев на войну»

    Tекст: Ольга Никитина

    Вашингтон является локомотивом поощрения Киева на продолжение вооруженного конфликта, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Представитель Кремля таким образом прокомментировал заявление президента США Джо Байдена о необходимости продолжения оказания американской поддержки украинским властям, передает ТАСС.

    Вместе с тем Песков обратил внимание на внутренние противоречия в США, которые не могут не проецироваться на общие настроения в мире, в том числе среди европейцев.

    Кроме того, Песков заявил, что власти США продолжают использовать Россию как инструмент в своих внутренних делах.

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