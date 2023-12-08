Сыну Байдена предъявлены в США обвинения в неуплате налогов

Сыну президента США Хантеру Байдену предъявлены обвинения в неуплате налогов на 1,4 млн долларов

Tекст: Антон Антонов

Хантер Байден обвиняется по девяти пунктам. По версии обвинения, «вместо уплаты налогов обвиняемый тратил миллионы долларов на экстравагантный образ жизни» – на «наркотики, эскортниц и подружек, роскошные отели, аренду жилья, машины, одежду и другие личные вещи», передает РИА «Новости».

Fox News сообщает, что 53-летнему Хантеру Байдену грозит до 17 лет тюрьмы.

Напомним, ему уже предъявляли обвинения. Тогда Хантер Байден выразил готовность к сделке со следствием, но суд ее отверг.

Сделка предусматривала, что вместо тюремного срока суд назначит ему условное осуждение по делу о налоговых преступлениях. Что касается обвинений в хранении оружия, он мог избежать уголовного преследования, если не совершит серьезного проступка в течение последующих двух лет, передает «Интерфакс».

По версии следствия, в 2018 году при покупке пистолета он представил неверные данные, отрицая употребление наркотиков. По совокупности предъявленных обвинений ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф 750 тыс. долларов, при этом тюремный срок по таким делам нарушителям, которые привлекаются впервые, как правило, не назначается.