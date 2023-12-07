В Госдуме предложили упростить маркировку рекламы для блогеров

Сегодня в медиапространстве активно обсуждается закон о маркировке рекламы. В частности, на повестке стоит вопрос о том, должна ли маркироваться реклама на зарубежных, в т.ч. запрещенных площадках, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Горелкин отметил, что каждый блогер, который уже достиг большого количества аудитории, должен хотя бы дублировать свой контент на российских площадках, как переходный этап размещения на отечественных платформах. Однако при задваивании контента возникает вопрос задваивания отчетности по маркировке рекламы. В связи с этим Горелкин предложил упростить процедуру маркировки рекламы в таких случаях. «Думаю, что регулятору нужно идти навстречу тем блогерам, которые дублируют контент на российские платформы, чтобы подавать в ЕРИР только размещение на российские, с пометкой, что ровно это же размещено и на зарубежных платформах. Я буду обсуждать эту возможность с регулятором», – сказал он.

По словам депутата, такой подход для блогеров позволит постепенно переводить аудиторию на отечественные площадки, тем самым к взаимной выгоде для всех завершить процесс цифровой миграции пользователей. Эта тенденция — часть стратегии мягкого перехода пользователей с иностранных ресурсов, которую избрали у нас в стране. «Плавный, мягкий переход, который сегодня и является генеральной линией, когда важно не запрещать, а замещать, чтобы постепенно, формировать сильные заместители, на которые аудитория постепенно органически перетекает», – объяснил он.

Процесс перехода станет комфортнее, если на все российские площадки можно будет переносить контент с других ресурсов, как это реализовано в сервисе Looky. «Хотел бы призвать наши отечественные аналоги зарубежных платформ также предоставить удобную механику переходов для своих пользователей в один клик. И, конечно, хотелось бы, чтобы были удобные и комфортные условия для блогеров, монетизация», – добавил депутат.

Функция автоматического переноса контента и данных с одной платформы на другую не является новой технологией. Она уже давно используется при смене мобильных устройств и компьютеров, когда пользователь с одного устройства «переезжает» на другое, сохраняя при этом данные с прошлого гаджета. Это важно еще и потому, что в настоящее время сохраняются риски для пользователей на иностранных площадках. «Вы сегодня развиваете свой аккаунт, а где гарантия, что завтра все аккаунты российских граждан при эскалации информационной войны просто не заблокируют? Они уже отключили все рекламные инструменты, где гарантия, что они дальше не продолжат, дальше не пойдут?» – задался вопросом он.

В целом, по словам Горелкина, сегодня наблюдается ощутимое снижение популярности запрещенных социальных сетей, включая ресурсы компании Meta* (признана экстремистской на территории РФ). Депутат поделился прогнозом, что со временем аудитория иностранной площадки продолжит снижаться, а доступ к самому сервису в самое ближайшее время будет дополнительно существенно ограничен. В том числе сейчас обсуждаются конкретные шаги по полному запрету размещения рекламы в любых ее видах, как классических цифровых форматов, так и рекламных интеграций.

Министерство финансов работает над поправками в Налоговый кодекс, которые отменяют это право по отношению к рекламе без маркировки. Если компания все же учтет затраты на незарегистрированную в ЕРИР рекламу в расходах, налоговая признает их необоснованными и доначислит налог на прибыль.