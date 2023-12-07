«АвтоВАЗ» озвучил планы по росту экспорта автомобилей

Названа предполагаемая причина стрельбы в брянской гимназии

Источник: Конфликт с одноклассниками мог стать причиной стрельбы в брянской гимназии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщил источник ТАСС, основная версия – конфликтная ситуация между школьницей и ее одноклассниками. Девочке будет назначена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза. По его словам, восьмиклассница пришла на урок, вошла в класс и практически сразу начала стрелять.

Как сообщили в приемном отделении хирургии горбольницы, состояние ребенка, который получил ранение плеча и колена в результате стрельбы в брянской гимназии, сейчас – тяжелой степени тяжести, он находится в реанимации, есть угроза жизни.

Напомним, учащаяся восьмого класса открыла стрельбу в школе Брянска. В администрации города сообщали о двоих погибших. В региональном МВД сообщили, что в результате стрельбы в брянской гимназии три человека получили ранения, а школьница, которая принесла в учебное заведение огнестрельное оружие и произвела выстрелы, покончила с собой.

В Брянске, по данным на официальном сайте городской администрации, действует детский телефон доверия: 8-800-2000-122. По этому номеру местные жители бесплатно и анонимно могут получить консультативно-психологическую помощь для детей и родителей. Сообщить о противоправных действиях можно по телефону доверия начальника УМВД России по г. Брянску: 8(4832)74-50-95.