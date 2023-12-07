Путин отметил рост числа иностранных компаний в России

Tекст: Валерия Городецкая

«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических лиц Запада, вот количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал посмотрел: увеличилось», – сказал глава государства, передает ТАСС.

Путин также заявил, что западные инвесторы «незримо присутствуют» в России, контакты с ними продолжаются, несмотря на окрики их политиков.

Ранее Путин заявил, что революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков.