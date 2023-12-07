И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.9 комментариев
Путин отметил рост числа иностранных компаний в России
Несмотря на давление со стороны западных политиков, в России с марта прошлого года выросло количество иностранных бизнес-структур, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе форума ВТБ «Россия зовет!».
«С начала марта 2022 года по ноябрь текущего года количество зарубежных компаний в России, вот хочу на это обратить внимание, несмотря на все давление политических лиц Запада, вот количество зарубежных структур, бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда вот материал посмотрел: увеличилось», – сказал глава государства, передает ТАСС.
Путин также заявил, что западные инвесторы «незримо присутствуют» в России, контакты с ними продолжаются, несмотря на окрики их политиков.
Ранее Путин заявил, что революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков.