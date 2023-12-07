Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков

Tекст: Ольга Иванова

Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.

«Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.