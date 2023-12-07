И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.8 комментариев
Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
«Настоящая революция» ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»
Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.
«По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.
«Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.