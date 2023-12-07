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    Александр Чаусов Александр Чаусов Почему Донбасс – не Эльзас

    И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.

    8 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зачем США атакуют ОПЕК+

    С учетом характера войны на истощение ресурсов, которая ведется между Россией и Западом, цена нефти в некотором смысле становится центром этого противостояния.

    0 комментариев
    Дмитрий Михайлин Дмитрий Михайлин «Слово пацана» – это про меня

    Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.

    58 комментариев
    7 декабря 2023, 15:52

    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков

    Путин: Революция в экономике подорвет монополию крупных западных банков
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    «Настоящая революция» ожидает мировую экономику в ближайшие годы, она подорвет монополию крупных западных банков, заявил президент России Владимир Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    Путин обратил внимание на то, что в международных платежах сейчас все шире используются гораздо современные и продвинутые решения, в том числе на основе блокчейна и цифровых валют центральных банков.

    «По оценкам экспертов, уже в ближайшие годы это приведет к настоящей революции, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков», – приводит его слова ТАСС.

    «Да и сами они [западные банки], как мы видим, тоже не в самом хорошем состоянии находятся. Во всяком случае некоторые из них, это точно», – сказал Путин.

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    7 декабря 2023, 09:58
    В Британии заметили обидную деталь после визита Путина на Ближний Восток

    Daily Mail: Путин тепло приветствовал чиновников ОАЭ, но пренебрег послом Британии

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин тепло приветствовал и пожимал руки чиновникам ОАЭ во время визита на Ближний Восток, при этом днем ранее российский лидер не стал общаться с рядом высокопоставленных европейских дипломатов, включая посла Британии, сославшись на санитарные нормы, пишут британские СМИ.

    В публикации газеты Daily Mail говорится, что Путин якобы «на удивление пренебрежительно» отнесся к дипломатам из Европы. Президент отказался пообщаться с иностранными дипломатами после официальной церемонии вручения верительных грамот в Кремле, объяснив это санитарными нормами и угрозой распространения коронавирусной инфекции, передает РИА «Новости» содержание статьи британского издания.

    Вместе с тем, как обращает внимание Daily Mail, Путин «тепло пожимал руки» коллегам во время визита на Ближний Восток.

    Напомним, в среду утром Путин посетил Объединенные Арабские Эмираты, а позднее в тот же день прибыл с официальным визитом в Саудовскую Аравию. В ходе поездки на Ближний Восток российскому лидеру были оказаны самые высокие почести.

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    7 декабря 2023, 13:30
    В Индии рассказали о сбывающемся предсказании Путина об Украине и США

    WION: Предсказание Путина об усталости Запада от Украины начинает сбываться

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин сделал верную ставку в конфликте на Украине, предсказание российского лидера о том, что Соединенные Штаты и Европа устанут от поддержки Киева, уже начинает сбываться, пишут индийские СМИ.

    В статье на портале WION говорится, что вопрос о дальнейшей поддержке Украины в США стоит остро на фоне внутренних разногласий. Нет уверенности, что киевский режим Вашингтон сможет поддерживать так долго, сколько потребуется, поскольку выделенный на эти бюджет уже почти иссяк, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Еще до подведения итогов выборов 2024 года в США становится абсолютно ясно, что больше нет гарантий продолжения финансирования киевского режима с американской стороны, как бы долго ни продлился конфликт на Украине, заключает автор.

    В Кремле ранее не раз обращали внимание, что на Западе растет раздраженность и усталость по поводу Украины, которой больше не хотят давать денег.

    Коментарии (2)
    6 декабря 2023, 23:51
    Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии

    Песков сообщил об общении Путина и наследного принца Саудовской Аравии тет-а-тет

    Завершились переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    @ кадр из видео RT

    Tекст: Антон Антонов

    Во дворце Аль-Ямама в Эр-Рияде завершились переговоры президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, «сначала сидели достаточно долго и обстоятельно на широком составе с участием всех вице-премьеров, руководителей ведомств, министров, глав компаний». Стороны провели детальную сверку часов по вопросам, представляющим интерес для Москвы и Эр-Рияда, в сферах экономики, инвестиций, культуры, обмена опытом. Позднее переговоры продолжились за обедом в формате тет-а-тет с переводчиками, передает ТАСС.

    «Здесь не могу сказать точно, о чем шла речь. Но в целом понятно, что это, конечно же, и израильско-палестинский конфликт, и другие чувствительные вопросы международной повестки дня», – сказал Песков.

    Песков сообщил, что сотрудничество двух стран в ОПЕК+ будет продолжаться. По словам Пескова, будет продолжено и инвестиционное сотрудничество России и Саудовской Аравии, но детали не разглашаются «из-за большого числа недругов».

    Визит саудовского кронпринца в Россию будет прорабатываться по дипломатическим каналам. Песков заверил, что «обязательно наследный принц приедет в Россию». Он сообщил, что по итогам переговоров готовят общий документ.

    Речи о совместных мирных инициативах России и Саудовской Аравии пока не идет, передает РИА «Новости».

    После переговоров кронпринц проводил российского президента до машины.

    Песков объяснил, что самолет Владимира Путина в поездках в Абу-Даби и Эр-Рияд сопровождали российские истребители Су-35С в связи с тем, что глава государства работал в неспокойном регионе. Как заявил Песков, хотя «ОАЭ и Саудовская Аравия – это страны стабильные, безопасные», но регион «полон опасностей и непредсказуемости».

    Напомним, в среду президент России Владимир Путин посетил Абу-Даби, где провел переговоры с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а затем в Эр-Рияде его ждала встреча с наследным принцем, председателем Совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Коментарии (0)
    7 декабря 2023, 01:42
    Песков рассказал, какими подарками обменялись Путин и президент ОАЭ

    Песков рассказал о протокольном обмене подарками между Путиным и президентом ОАЭ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава российского государства Владимир Путин подарил президенту ОАЭ Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну картину, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Песков сообщил, что во время визита Путина в ОАЭ состоялся «протокольный обмен подарками». Путин подарил президенту ОАЭ картину, на которой изображен Аль Нахайян, а российскому лидеру «подарили мозаику», передает ТАСС.

    Напомним, по случаю прибытия Путина над Абу-Даби «появился» российский флаг – цвета триколора распылили в небе истребители. Президент России перемещался по городу на лимузине Aurus с местными номерами, кортеж сопровождал кавалерийский эскорт. Путина встречали залпом из артиллерийских орудий.


    Коментарии (7)
    6 декабря 2023, 21:12
    Путин: Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию по удобрениям

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия и Саудовская Аравия могут создать совместную компанию в сфере удобрений, сообщил президент России Владимир Путин в ходе визита в Эр-Рияд.

    Российский лидер вместе с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом перед началом переговоров поприветствовали участников, среди которых был бизнесмен Дмитрий Мазепин.

    «Занимается удобрениями», – сказал Путин, представляя наследному принцу Мазепина. «Есть шанс сделать большую совместную компанию», – добавил президент, сообщает ТАСС.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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    6 декабря 2023, 20:56
    Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву
    Путин пригласил наследного принца Саудовской Аравии в Москву
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин пригласил в Москву наследного принца Саудовской Аравии, председателя совета министров Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда.

    В ходе переговоров с саудовским кронпринцем в Эр-Рияде российский лидер сказал, что следующая встреча должна пройти в Москве, передает ТАСС. Мухаммед бен Сальман Аль Сауд ответил согласием. «Несомненно, приеду», – заверил он.

    Путин добавил, что ранее планировался визит саудовского кронпринца в Россию, но «обстоятельства внесли коррективы в эти планы».

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где провел переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

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    7 декабря 2023, 11:21
    Су-35С в Абу-Даби взлетели на расстоянии вытянутой руки

    МО: Су-35С показали мастерство в Абу-Даби, взлетев на расстоянии вытянутой руки

    Tекст: Ольга Никитина

    Летчики истребителей Су-35С, сопровождавшие президентский Ил-96 во время визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию, показали пилотажное мастерство в Абу-Даби, взлетев одновременно на трех машинах в максимально тесной группе.

    На видео, опубликованном Минобороны России, показана подготовка президентского Ил-96 и истребителей к вылету, а также взлет звена из трех Су-35С, которые находились максимально близко друг к другу. В процессе разбега по полосе и отрыва от земли расстояние между истребителями составляло не более нескольких метров, отмечает РИА «Новости».

    В Кремле накануне сообщали, что истребители Су-35С ВКС России сопровождали борт президента Владимира Путина на протяжении всего полета в Абу-Даби.

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    6 декабря 2023, 20:09
    Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    Начались переговоры Путина и наследного принца Саудовской Аравии
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

    Встреча носит расширенный формат, в ней также участвуют делегации двух стран, передает ТАСС.

    В ходе переговоров стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, а также взаимодействие в многосторонних форматах. Кроме того, будут рассмотрены перспективы транспортного коридора Север – Юг, отдельное внимание уделят вопросам энергетики.

    В среду президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию.

    Коментарии (5)
    7 декабря 2023, 15:25
    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин заявил, что Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»

    Путин: Россию больше никто не сможет назвать «бензоколонкой»
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин убежден, что больше никто не сможет назвать Россию «бензоколонкой», об этом он сказал, выступая на форуме ВТБ «Россия зовет!»

    «В структуре экономического роста России все большую долю занимают так называемые базовые несырьевые отрасли. Это обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительство, информация, связь, жилищно-коммунальное хозяйство. Например, во втором квартале текущего года на их долю пришлось более половины – 54%, если быть более точным – роста экономики. Еще 44% – это так называемые обеспечивающие отрасти – торговля, общественное питание, другие профессиональные услуги. Только 2% пришлось на добычу полезных ископаемых», – приводит его слова ТАСС.

    Путин заключил, что «теперь пускай кто-то скажет, что Россия – это бензоколонка, как совсем недавно еще пытались говорить».

    Ранее Путин заявил, что Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 15:06
    Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики
    Путин: Запад занимается отменой принципов рыночной экономики
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад дошел до отмены самих принципов рыночной экономики, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании форума ВТБ «Россия зовет!»

    «В попытках сохранить свое ускользающее доминирование западные элиты дошли до отмены самих принципов рыночной экономики, о которых они так любят говорить», – сказал российский лидер.

    Глава государства отметил, что европейские юрисдикции перестали быть «тихими гаванями» для бизнеса, работает принцип «свой – чужой», где чужих можно обобрать, передает ТАСС.

    «Элиты западных стран, те, которые оказались наверху этого процесса, пытаются его затормозить, искусственно сдержать рост, как они считают, на глобальной периферии, которую привыкли эксплуатировать, использовать как ресурс, как источник ренты, просто как колонию», – сказал глава Российского государства.

    Коментарии (9)
    6 декабря 2023, 19:14
    Путин прилетел с визитом в Саудовскую Аравию

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Саудовскую Аравию, где проведет переговоры с наследным принцем, председателем совета министров Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом.

    Ожидается, что стороны обсудят кооперацию в торгово-экономической и инвестиционной областях, взаимодействие в многосторонних форматах. Будут рассматриваться перспективы транспортного коридора Север – Юг, передает ТАСС.

    Ранее Путин завершил рабочую программу в ОАЭ.

    Коментарии (0)
    6 декабря 2023, 20:48
    Путин: Ничто не может помешать дружбе России и Саудовской Аравии

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на переговорах в Эр-Рияде предложил наследному принцу Саудовской Аравии, председателю совета министров Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду обменяться мнениями о ситуации в регионе.

    «У нас стабильные, очень хорошие отношения в сфере политического взаимодействия, в экономике, в гуманитарных областях. Конечно, для всех нас очень важно обменяться информацией и оценками по поводу того, что происходит в регионе», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он также назвал своевременной эту встречу, а затем поблагодарил за приглашение в Саудовскую Аравию. Кроме того, Путин считает, что ничто не способно помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

    «Находясь здесь в регионе с плановым визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, воспользовался вашим приглашением приехать пообщаться и с вами, и со всеми нашими друзьями, с которыми за последние семь лет мы, действительно, активно развиваем наше взаимодействие», – добавил глава Российского государства.

    Напомним, в Эр-Рияде начались переговоры между президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем, председателем совета министров Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальман Аль Саудом.

    Коментарии (12)
    7 декабря 2023, 14:56
    Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада
    Путин: Лидеры ряда стран не поддаются «цыканью зубами» со стороны Запада
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Руководства нескольких государств не поддаются давлению со стороны западных стран, отстаивая национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин.

    «Несмотря ни на какое внешнее давление, цыканье зубами, стуки по столу, нашептывание на ухо, есть люди, лидеры стран, причем мощных стран, которые не поддаются этому давлению [Запада] и руководствуются прежде всего своими собственными национальными интересами», – сказал Путин на форуме ВТБ «Россия зовет!», передает ТАСС.

    Россия доказала, что может отвечать на самые сложные вызовы, ее экономика продемонстрировала фундаментальный запас прочности, подчеркнул он.

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    6 декабря 2023, 16:23
    Кремль анонсировал темы переговоров Путина и Раиси

    Кремль: Путин и Раиси в четверг обсудят в Москве сотрудничество в торговле и энергетике

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президенты России и Ирана Владимир Путин и Эбрахим Раиси в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых обсудят торгово-экономическое сотрудничество, в том числе в сфере энергетики, сообщает пресс-служба Кремля.

    По сообщению пресс-службы, 7 декабря в Москве состоятся переговоры президента Владимира Путина с президентом Исламской Республики Иран Эбрахимом Раиси, который прибудет в Россию с рабочим визитом, передает ТАСС.

    Отмечается, что в ходе встречи «планируется предметно рассмотреть актуальную повестку дня двустороннего сотрудничества с акцентом на реализацию перспективных совместных проектов в торгово-экономической сфере, включая транспорт и энергетику», помимо этого, «имеется в виду также провести обмен мнениями по основным международным и региональным темам».

    Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин в четверг, 7 декабря, встретится в российской столице с президентом Ирана Эбрахимом Раиси.

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    7 декабря 2023, 15:19
    Путин: Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний
    Путин: Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Мир вступил в эпоху кардинальных перемен, выстоять сможет только сильная, стабильная и суверенная страна, заявил президент России Владимир Путин в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!»

    «Мир вступил в эпоху кардинальных перемен и серьезных испытаний не только для отдельных компаний и отраслей, но и для целых стран и регионов мира. Успешно пройти этот этап, стать одним из центров роста новой глобальной экономики сможет только сильная, стабильная, я хочу подчеркнуть, обязательно хочу это подчеркнуть и сделать на этом акцент, суверенная страна», – приводит его слова РИА «Новости».

    Глава государства подчеркнул также, что Россия хочет создать новую, реально демократическую модель мира.

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