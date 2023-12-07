И для России, и для коллективного Запада, инструментом которого сейчас является Украина, дело не в том, чей Крым, Донбасс, восток Украины в целом. Дело в самом факте полноценного и суверенного существования России и русских.0 комментариев
В Киргизии заявили о стремлении соблюдать санкции против России
Министр Кулубаев: Киргизия стремится соблюдать западные санкции против России
Киргизия по возможности соблюдает санкции, введенные Западом в отношении России, заявил министр иностранных дел Киргизии Жээнбек Кулубаев.
Кулубаев заявил, что Киргизия сотрудничает с Россией, Украиной и Европой. При этом европейские партнеры просили республику не нарушать антироссийских санкций, сказал он, добавив, что Киргизия согласилась с этим, передает «Интерфакс».
При этом он добавил, что Россия является главным торговым партнером Киргизии, и невозможно во всех случаях отследить соблюдение требований.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что санкции оказались бессильны против среднеазиатского бизнеса с Россией.