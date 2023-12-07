В Киргизии заявили о стремлении соблюдать санкции против России

Министр Кулубаев: Киргизия стремится соблюдать западные санкции против России

Tекст: Ольга Никитина

Кулубаев заявил, что Киргизия сотрудничает с Россией, Украиной и Европой. При этом европейские партнеры просили республику не нарушать антироссийских санкций, сказал он, добавив, что Киргизия согласилась с этим, передает «Интерфакс».

При этом он добавил, что Россия является главным торговым партнером Киргизии, и невозможно во всех случаях отследить соблюдение требований.

Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что санкции оказались бессильны против среднеазиатского бизнеса с Россией.