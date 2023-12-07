Нарышкин заявил о попытке Запада превратить конфликт на Украине во «второй Афганистан»

Глава СВР Нарышкин: Запад попытается превратить конфликт на Украине во «второй Афганистан»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что в силу «объективной невозможности добиться военной победы над нашей страной» западные политики попытаются максимально затянуть боевые действия и превратить украинский конфликт во «второй Афганистан». Запад ожидает, что изнурительная борьба потенциалов постепенно истощит Россию, передает ТАСС.

По прогнозу Нарышкина, в 2024 году усилятся проявления борьбы с англосаксонским миропорядком. Борьба будет происходить между двумя геополитическими принципами: англосаксонским, или островным, «разделяй и властвуй» и прямо антагонистичным ему континентальным «объединяй и веди».

Такие проявления будут заметны во всем мире: «от наиболее значимого для нас постсоветского пространства до Южной Америки и Тихого океана».

Глава СВР также выступил на научно-практической конференции, приуроченной к 75-летию со дня принятия Конвенции ООН о предупреждении преступления геноцида и наказания за него.

Он подчеркнул, что современные последователи Гитлера и Бандеры ответят перед судом.

«Держим в уме непрекращающиеся обстрелы мирных кварталов Донецка, искоренение российской культуры и русского языка на территориях, подконтрольных неонацистскому киевскому режиму, бесчеловечное обращение с военнопленными и другие преступления», – сказал он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на смену старой системе приходит многополярный миропорядок.