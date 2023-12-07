В Тбилиси обеспокоились методами обучения русскоязычных школьников

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

При этом авторы исследования отмечают, что «есть школы, которые не прошли аккредитацию в министерстве образования Грузии».

В основном это небольшие частные школы, которые открывают российские релоканты, – так называемые Центры образования, имеющие аккредитацию в России.

По данным исследования, не меньшую проблему представляет тот факт, что обучение ведется по российским учебникам, которые не соответствуют грузинским стандартам.

На русском обучаются в школах Грузии как местные учащиеся, так и дети граждан России, Украины и Белоруссии.

Министерство образования Грузии пока это не комментировало.