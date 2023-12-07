Россия осудила заявления США о возможности прямого военного столкновения

Посол Антонов раскритиковал заявления властей США о возможности прямого столкновения войск двух стран

Tекст: Антон Антонов

Антонов, слова которого приводятся в Telegram диппредставительства, заявил, что власти США «не гнушаются тиражирования опасной лжи», если говорят о России. Он напомнил об «инспирированных Западом постановочных «зверствах» в Буче», а также о приписывании России «планов применения ядерного оружия в ходе специальной военной операции на Украине».

Как пояснил Антонов, подобные «страшилки» создаются, чтобы власти США могли оправдать «баснословные траты на «сдерживание» России. По его мнению, в Вашингтоне, стремясь «подлить масла в огонь» конфликта на Украине, совсем утратили «связь с реальностью» и принялись «рассуждать о вероятности прямого столкновения вооруженных сил наших стран». Антонов подчеркнул, что подобные заявления «недопустимы для ответственной ядерной державы».

Он назвал «Вашингтон и его ненасытный ВПК прямыми бенефициарами кровопролития на Украине», о чем свидетельствует и новый «пакет» вооружений на нужды обезумевших неонацистов в Киеве». Антонов призвал американские власти прекратить «сеять хаос по всему миру лишь бы уберечь от заката американскую гегемонию».

Напомним, президент США Джо Байден в ходе своего специального обращения, посвященного призыву к Конгрессу поддержать выделение дополнительной помощи Киеву, заявил, что уверен в атаке России на страны НАТО после победы на Украине. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США придется заплатить «кровью американцев», если они откажутся поддерживать Украину в конфликте с Россией деньгами.