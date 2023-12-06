ЦИК создал рабочую группу по приему и проверке документов кандидатов в президенты России

Tекст: Валерия Городецкая

Кроме того, утверждено положение о рабочей группе по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам президента, говорится в сообщении на сайте ЦИК.

Утверждены тематический план изданий Центризбиркома на следующий год, порядок доставки в избирательные комиссии избирательной документации и иных отправлений, связанных с подготовкой и проведением выборов, а также разъяснения порядка регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов на должность президента.

Также ЦИК России установила, что избирательные комиссии в регионах будут использовать имеющиеся в наличии печати, и приняла за основу проект постановления ЦИК РФ «О Порядке применения средств видеонаблюдения при проведении выборов Президента Российской Федерации 17 марта 2024 года».

Ранее Центризбирком утвердил перечень документов, обязательных к представлению на этапах выдвижения и регистрации на выборах президента страны.

