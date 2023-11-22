Утвержден перечень документов для выдвижения на выборах президента России

Утвержден перечень документов для выдвижения и регистрации на выборах президента России

Tекст: Валерия Городецкая

Перечень включает 58 форм документов, он подготовлен во взаимосвязи с большим количеством нормативных актов, сообщил член ЦИК России Евгений Шевченко. Перечень направлен на соблюдение равенства между кандидатами и защиту избирательного процесса от вмешательства извне, отметил член СПЧ, председатель ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) Александр Брод, говорится в сообщении на сайте НОМ.

В основных разделах перечня перечислены документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидатов-самовыдвиженцев, кандидатов от политических партий, их доверенных лиц и уполномоченных представителей, а также для назначения члена комиссии с правом совещательного голоса в ЦИК России и избирательную комиссию субъекта.

Раздел «Иные документы» предусматривает в том числе обязанность кандидата представить сведения о реквизитах специального избирательного счета, итоговый финансовый отчет и сведения о судимости, появившейся после регистрации (из последних поправок в ФЗ «О выборах Президента России»), указал Шевченко.

Заявление кандидата о согласии баллотироваться подтверждает, что кандидат не имел и не имеет гражданства, подданства иностранного государства либо вида на жительства или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина России на территории иностранного государства, напомнил он.

Кроме того, в заявлении о согласии баллотироваться кандидат указывает срок постоянного проживания на территории России. В соответствии с Конституцией РФ – не менее 25 лет. Для граждан, проживавших ранее на территории иностранных государств или на их части, которые были приняты в состав России, предусмотрены исключения, добавил Шевченко.

Член ЦИК также подчеркнул, что все кандидаты и партии при подаче документов в ЦИК должны учитывать соблюдение п. 1 статьи 11 ФЗ «О выборах Президента РФ», согласно которому участие иностранных граждан, лиц без гражданства, иностранных организаций, международных организаций и международных общественных движений, иностранных агентов в деятельности, способствующей либо препятствующей подготовке и проведению выборов Президента России, выдвижению, регистрации и избранию того или иного кандидата, а также участие в избирательной кампании в иных формах не допускается.

До 1 декабря будет представлено специализированное программное изделие, с помощью которого кандидаты будут готовить документы.