Не пойдут подростки, посмотрев сериал, создавать группировки. Не потому, что искусство не влияет на массы – очень даже влияет. А потому, что нет ни одной причины, почему это может произойти.5 комментариев
Отправку девушке неприличного фото полиция расценила как изготовление порнографии
В конце ноября 36-летняя девушка обратилась в полицию с жалобой на мужчину, который без спроса прислал ей в мессенджер фотографию своего полового органа.
Следователи приняли заявление и начали работу. Отправившим фото оказался 41-летний житель Омска, которого задержали уже 5 декабря. Против него возбудили уголовное дело об изготовлении порнографии, сообщает издание Dayli Карелия.
Теперь мужчине грозит тюремный срок до шести лет.
Ранее по подозрению в домогательствах до воспитанников в Москве был задержан педагог детского театрального центра.