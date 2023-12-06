Отправку девушке неприличного фото полиция расценила как изготовление порнографии

Tекст: Кристина Цыцура

Следователи приняли заявление и начали работу. Отправившим фото оказался 41-летний житель Омска, которого задержали уже 5 декабря. Против него возбудили уголовное дело об изготовлении порнографии, сообщает издание Dayli Карелия.

Теперь мужчине грозит тюремный срок до шести лет.

Ранее по подозрению в домогательствах до воспитанников в Москве был задержан педагог детского театрального центра.