Запад справедливо видел в разрушении своих колониальных империй «руку Москвы» – и не может простить нам этого до сих пор. Обращая на нас современные леволиберальные концепции «деколонизации», он передергивает, просто шулерит, пытаясь задеть нас нашим же оружием.19 комментариев
В Москве задержали педагога детского театрального центра за домогательства к ученице
Педагог детского театрального центра на севере Москвы задержан по подозрению в домогательствах до воспитанников на протяжении восьми месяцев, сообщили в СК России по Москве.
Сообщается, что 23-летний хореограф с февраля по сентябрь 2023 года регулярно домогался до учеников, передает РИА «Новости».
Фигуранта проверят на причастность к совершению аналогичных эпизодов преступной деятельности.
Возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении двух и более несовершеннолетних».