В Киеве заявили, что после декабря денег у Украины не будет

Рар: Россию и Украину не помирить по франко-немецкому сценарию

Рар оценил идею Явлинского о примирении России и Украины по примеру Берлина и Парижа

Tекст: Олег Исайченко

«Пример примирения Франции и Германии для решения российско-украинского конфликта двойственен. Он уместен и не уместен одновременно. С одной стороны, Париж и Берлин могут служить образцом того, как две стороны, несмотря на длительную вражду, все-таки сумели прийти к взаимному пониманию и наладили стабильные отношения», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Однако эти государства долгие века представляли собой великие державы, чего нельзя сказать об Украине. Их примирение являлось долгим процессом, поскольку раны, нанесенные сторонами друг другу, были неимоверно глубоки. Франция и Германия шли на компромиссы, использовали дипломатию и мягкую силу», – отмечает эксперт.

«Они использовали обширные культурные связи и налаживали взаимоуважение к общей истории. Свою роль сыграла и готовность Берлина взять на себя историческую вину за начало войны с Парижем. В настоящий момент такое поведение от Украины или России представить достаточно трудно», – подчеркивает собеседник.

«Кроме того, сторонам текущего конфликта будет сложно найти баланс в диалоге друг с другом. Украина, скорее всего, при помощи западных академических и политических сил будет претендовать на роль создателя Киевской Руси. В этом заключается огромная опасность для будущих отношений двух государств», – уточняет он.

«Россия, в свою очередь, на правах великой державы всегда будет рассматривать Украину в качестве младшего брата. Преодолеть эти взаимные противоречия будет крайне непросто. Поэтому в настоящее время, на мой взгляд, говорить о возможности примирения сторон по франко-немецкому сценарию очень трудно», – резюмирует Рар.

Ранее основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский посоветовал России и Украине брать пример с Франции и Германии. Об этом он заявил в интервью РБК. По его мнению, эти страны сумели успешно помириться после долгих лет конфликтов вокруг территорий Эльзаса, Лотарингии и Страсбурга.

Он отметил, что в настоящее время всем «абсолютно все равно, кому эти территории принадлежат». «Евросоюз – это та перспектива, которая, как мир доказал, существует. Ни у кого это не получилось – ни у Индии с Пакистаном, ни у Израиля с Палестиной. А у Европы получилось. Надо брать пример», – подчеркнул он.

Кроме того, Явлинский рассказал и о своем отношении к Украине. Он сказал, что эта страна совместно с Россией представляют собой «правую и левую руки». «Так получилось, что я родился во Львове – отец с фронта вернулся, и его дивизия стояла в Закарпатье», – напомнил он, сказав, что это государство не перестает являться для него очень дорогим.

На просьбу прокомментировать потенциальное членство Украины в НАТО Явлинский ответил косвенно. «Я считаю, что расширение ОДКБ в Мексику или Канаду вызвало бы большое возбуждение в Соединенных Штатах», – заметил он.