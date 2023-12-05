Грузинский общественник заявил о завершении «украинского блефа полной катастрофой»

Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

Он считает последние откровения украинских действующих и отставных чинов «расшифрованными преступлениями» и «подтверждением коррупции» в этой стране, о чем говорят в Америке и в Евросоюзе.

«Украинский политический класс сам уже признал тяжелое положение», – отметил он.

«Миф о победе Украины разрушен, мы сейчас наблюдаем за процессом взаимных обвинений в поражении», – считает Вато Шакаришвили.

В то же время он назвал попытки Украины переложить вину за неудачи на Запад «шантажом хозяев из глобальной партии войны».

«Украина принесла в жертву до миллиона человек, десятки миллионов стали вынужденными переселенцами, разрушен их генофонд. С землей сровняли там города, разрушили инфраструктуру, экономика перешла в руки американских корпораций, огромные долги... все это национальная трагедия непредставимых масштабов», – считает Шакаришвили.

По его словам, «такой же сценарий хотели и хотят для Грузии».

Ранее Шакаришвили призвал перестать «называть Украину братским государством. Мы долго терпим и много чего учитываем. Приняли беженцев с Украины, накормили, дали возможность обучения на родном языке. А они и не поблагодарили! Отозвали из Грузии посла, выгнали нашего из Киева, хотят затащить нас в войну, вмешиваются в наши внутренние дела».