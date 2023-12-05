Статья за наемничество и реальный срок по ней казахстанцу, воевавшему за Россию в рядах «Вагнера» – закономерная реакция Казахстана на то, что воспринимается государством как угроза национальной безопасности. А закономерной реакцией России будет вытащить человека, воевавшего за нашу страну, и предоставить ему российское гражданство.0 комментариев
Жан-Пьер «свернула» брифинг после неудобного вопроса про Байдена
DC: Пресс-секретарь Байдена Жан-Пьер завершила брифинг после вопроса о платеже
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер завершила пресс-подход сразу после того, как прозвучал вопрос о том, получал ли президент США Джо Байден деньги от компании Owasco PC, принадлежащей его сыну Хантеру, сообщили СМИ.
Вопрос о том, «принял ли президент оплату», задал корреспондент Real Clear Politics Фил Вегманн. Жан-Пьер заявила, что не знакома с содержанием отчета надзорного комитета Палаты представителей, и посоветовала обратиться к офису адвоката Белого дома, передает РИА «Новости» сообщение The Daily Caller.
После этого Жан-Пьер закрыла папку с записями и завершила брифинг, добавляет издание.
Согласно выводам комитета, Owasco PC получала средства от связанных с Китаем фирм, а также другими иностранными лицами. В отчете говорится, что Байден получал выплаты, зная об этом и извлекая выгоду «от практикуемых его семьей схем торговли влиянием».
Между тем сыну главы Белого дома Хантеру Байдену грозит заключение на срок до 25 лет и штраф в 750 тыс. долларов.