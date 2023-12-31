Активисты МГЕР помогли Белгороду убрать улицы после обстрела ВСУ

Tекст: Валентина Григоренко

В Telegram-канале «Единая Россия» говорится, что волонтеры оказывают помощь пострадавшим и их родственникам в штабе общественной поддержки ЕР и в ПВР.

«Это наш родной город, погибли и пострадали наши люди. Сейчас мы должны стоять плечом к плечу с теми, кто переживает трудные моменты. Вместе мы сила, и именно сейчас важно проявить человечность и солидарность», – сообщил руководитель МГЕР в Белгородской области Евгений Михайлюков.

Как указали в Telegram-канале #МЫВМЕСТЕ, активисты из белгородского штаба #МЫВМЕСТЕ будут оказывать помощь согражданам вплоть до 9 января следующего года

Отмечается, что более 300 добровольцев продолжают помогать оперативным службам. В штабе уточнили, что волонтеры уже очистили центральные улицы города от битого стекла, поваленных деревьев и других последствий обстрела ВСУ.

Сейчас добровольцы на горячей линии штаба #МЫВМЕСТЕ принимают заявки на оказание адресной помощи пострадавшим, ведут набор новых волонтеров по номеру телефона 8 (4722) 25-73-60, а часть добровольцев готовится к выезду по звонку.

Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. В результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Среди погибших и пострадавших есть дети.

В связи с этим в Липецке, Вологде, Владивостоке, Новороссийске, Тамбове и на Камчатке отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ.