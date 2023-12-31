В Липецке и Вологде отказались от проведения праздничных мероприятий после обстрела Белгорода

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщила мэр Липецка Евгения Уваркина, трагедия, которая произошла вчера, никого не оставила равнодушным и в знак солидарности с Белгородом решено отказаться от проведения праздничной программы в новогоднюю ночь в парках НЛМК, Победы, «Рудничный», ГДК, Быхановом саду, ДК «Сокол», «Матыра», передает ТАСС.

Как сообщил мэр Вологды Сергей Воропанов, в Вологде решили отказаться от широких новогодних гуляний, будет отменен концерт на центральной площади в новогоднюю ночь, а также мероприятия 1 и 2 января, которые должны были состоятся с 16.00 до 18.00 мск на Кремлевской площади.

Ранее фейерверки отменили во Владивостоке и на Камчатке из-за обстрела Белгорода.