Это последний материал известного публициста и многолетнего автора газеты ВЗГЛЯД Максима Соколова, который скончался на 65-м году жизни. Редакция газеты «Взгляд» выражает искренние соболезнования близким.6 комментариев
Фейерверки отменили во Владивостоке и на Камчатке из-за обстрела Белгорода
Праздничные салюты в честь Нового года отменили во Владивостоке и Петропавловске-Камчатском из-за обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили руководители городов.
Как сообщил глава Владивостока Константин Шестаков, во Владивостоке вечером отменены праздничные фейерверки, Владивосток скорбит вместе со всей страной, передает ТАСС.
Глава Петропавловска-Камчатского Константин Брызгин также сообщил об отмене фейерверков и добавил, что, несмотря на это, новогодняя программа в центре города пройдет, как и планировалось, поскольку «неправильно идти на поводу у террористов и отменять новогодние мероприятия, лишая праздника наших детей».
Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате украинского обстрела Белгорода погибли 22 человека, ранения получили 109 человек.
Напомним, вооруженные силы Украины подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. Среди погибших и пострадавших есть дети.