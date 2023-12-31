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В Новороссийске и Тамбове отменили праздничные гуляния из-за обстрела Белгорода
Массовые новогодние гуляния отменили в Новороссийске и Тамбове после обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщили мэры городов.
Как написал мэр Новороссийска Андрей Кравченко в своем Telegram-канале, пока Россия переживает такое горе – никаких массовых праздничных гуляний в общественных местах быть не должно. Он назвал обстрел со стороны ВСУ Белгорода «зверством», которое не оставило равнодушным ни одного россиянина.
«Все скорбят о потере детей и взрослых вместе с их родными. Белгородцы, Новороссийск всей душой с вами!» – добавил мэр. Он также напомнил, что запуск фейерверков и петард в городе сейчас «неуместен».
Мэр города Максим Косенков в своем Telegram-канале также сообщил об отмене массовых праздничных гуляний из-за обстрела Белгорода. Он выразил соболезнования семьям погибших, и пожелал скорейшего восстановления пострадавшим. По его словам, власти города решили отказаться в Тамбове от проведения массовых праздничных гуляний, поскольку это сейчас неуместно.
Ранее в Липецке, Вологде, Владивостоке и на Камчатке отменили новогодние мероприятия из-за обстрела Белгорода со стороны ВСУ.
Напомним, ВСУ подвергли массовому обстрелу кассетными боеприпасами Белгород. В результате украинского обстрела Белгорода погибли 24 человека, ранения получили 108 человек. Среди погибших и пострадавших есть дети.