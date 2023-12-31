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В Израиле назвали нового главу МИД
В правительстве Израиля место главы МИД займет Исраэль Кац
Правительство Израиля утвердило замену главы внешнеполитического ведомства. Место главы МИД Эли Коэна займет министр энергетики Исраэль Кац, сообщила пресс-служба правительства.
В сообщении говорится, что правительство в воскресенье утвердило назначение министра Эли Коэна министром энергетики и инфраструктуры вместо министра Исраэля Каца и назначение министра Исраэля Каца министром иностранных дел вместо министра Эли Коэна. Отмечается, что эти назначения подлежат одобрению Кнессетом (парламентом), передает ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Израиля Эли Коэн отозвал посла из Мадрида на фоне высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса.