Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.0 комментариев
Израиль отозвал посла из Мадрида из-за высказываний премьера Испании
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн принял решение отозвать посла из Мадрида на фоне высказываний премьер-министра Испании Педро Санчеса.
«После возмутительных слов премьер-министра Испании, который повторяет беспочвенные обвинения, я позвонил послу Израиля в Испании, сказал ему вернуться для консультаций в Иерусалим», – написал Коэн в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), передает ТАСС.
Ранее председатель правительства Испании Педро Санчес усомнился в том, что Израиль соблюдает международное гуманитарное право в секторе* Газа.
На прошлой неделе глава МИД Испании Альбарес вызвал посла Израиля из-за обвинений премьера Санчеса со стороны еврейского государства.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ