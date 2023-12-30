Наши сегодняшние противники являются потомками польских, шведских, французских, англосаксонских и немецких завоевателей – рыцарей, колонизаторов, работорговцев, нацистов. Верить в скорый крах России для них так же естественно, как для украинской дамочки времен Майдана выходить на улицу в кастрюльке.21 комментарий
Умер публицист Максим Соколов
В субботу на 65-м году жизни скончался известный публицист Максим Соколов, работавший с множеством российских изданий и телекомпаний.
О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.
Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.
Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.
«Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать», – заключил Киселев.