Умер публицист Максим Соколов

Tекст: Алексей Дегтярев

О смерти журналиста РИА «Новости» сообщила его супруга Светлана.

Соколов был колумнистом РИА «Новости», публиковался в газете ВЗГЛЯД, выступал обозревателем ведущих российских СМИ, работал с ВГТРК, Первым каналом, «Известиями», «Коммерсантом» и другими.

Гендиректор медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев заявил, что Максим Соколов был «исключительным человеком высочайшей культуры», у него было изысканное чувство юмора, он искренне любил Россию и задавал высокую планку для коллег.

«Для нас это большая потеря, невосполнимая утрата. Нам будет его не хватать», – заключил Киселев.