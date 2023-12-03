При израильских ударах по Хан-Юнису на юге сектора Газа погибли более 60 человек

Tекст: Ольга Иванова

Отмечается, что также «десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа», передает РИА «Новости».

До этого сообщалось, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.

Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.

Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.

Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.