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При израильских ударах по Хан-Юнису на юге сектора Газа погибли более 60 человек
Более 60 человек погибли в результате израильских ударов по городу Хан-Юнис на юге сектора Газа, передает палестинское агентство новостей WAFA.
Отмечается, что также «десятки человек были убиты и ранены в воскресенье в результате серии израильских обстрелов в различных районах сектора Газа», передает РИА «Новости».
До этого сообщалось, что при ударах Израиля по территории сектора Газа после прекращения перемирия погибли более 178 человек.
Ранее Белый дом обвинил ХАМАС в срыве гуманитарной паузы в Газе.
Представитель ЦАХАЛ Джонатан Конрикус заявил, что Армия обороны Израиля готовится к следующей фазе операции на юге сектора Газа, но еще не начала боевых действий.
Глава МИД России Сергей Лавров напомнил Израилю о законах войны в связи с заявлениями о намерении ЦАХАЛ не останавливаться, пока не уничтожит ХАМАС.