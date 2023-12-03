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В Ставропольском крае леопард напал на мужчину
Леопард напал на своего хозяина и сбежал из вольера в Ставропольском крае, сотрудники полиции нейтрализовали животное, сообщили в пресс-службе МВД по региону.
Как указали в пресс-службе, рано утром в дежурную часть ОМВД России «Георгиевский» Ставропольского края поступило сообщение от местного жителя о том, что на него напал содержащийся на территории домовладения леопард. Хозяин рассказал, что животное сбежало, передает РИА «Новости».
В ведомстве уточнили, что поиск леопарда был организован сотрудниками полиции совместно с представителями охотоведческого хозяйства, ПАСС и других оперативных служб. Отмечается, что животное нашли спустя некоторое время. По данным пресс-службы, после того, как леопард заметил людей, он попытался наброситься на них, но вовремя прибывшим сотрудникам полиции пришлось нейтрализовать опасное животное и применить огнестрельное оружие.
В пресс-службе подчеркнули, что хозяин леопарда получил рваные раны различных частей тела после нападения животного.
Ранее сообщалось, что медведица напала на четверых лесозаготовщиков в Коми, двое оказались в реанимации с разорванными лицами.