В Коми медведица напала на четверых лесозаготовщиков

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал дежурный отряда, нападение произошло в 60 километрах от поселка Троице-Печорское. По его словам, четверо вахтовиков шли размечать делянку, двое впереди и двое сзади, затем на них из берлоги выскочила медведица и напала, передает РИА «Новости».

Он добавил, что те мужчины, которые шли сзади, успели включить бензопилу и смогли отпугнуть медведицу, остальных раненых вахтовиков они отнесли в место, где была сотовая связь, а затем вызвали спасателей и медицинскую помощь.

Дежурный рассказал, что двое мужчин пострадали сильно, медведица «сняла с них скальп, сломала руку, прокусила бедро», у одного вахтовика «раздроблены лицевые кости», их доставили в больницу, они в реанимации.

Он уточнил, что, по словам рабочих, они слышали писки медвежат в берлоге. «Не совсем понятно, почему медведица проснулась, ее теперь только отстреливать, но это дело охотоведов», – отметил дежурный.

Ранее сообщалось, что на рабочих Чаяндинского месторождения напал агрессивный медведь, пострадавших вахтовиков доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии.