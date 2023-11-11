Для Эрдогана и его исламистской Партии справедливости и развития ХАМАС – давний идеологический союзник. Да и сам Эрдоган получил известность в исламских странах как политик, пришедшей на гребне международной антиизраильской волны на фоне операции ЦАХАЛ «Литой свинец».0 комментариев
На рабочих Чаяндинского месторождения в Якутии напал медведь
На рабочих Чаяндинского месторождения в Якутии напал медведь, пострадавших вахтовиков доставили в больницу поселка Витим
На рабочих Чаяндинского месторождения напал агрессивный медведь, пострадавших вахтовиков доставили в больницу поселка Витим Ленского района Якутии, сообщила пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
Пользователи соцсетей распространили информацию о том, что на мастера и механика Чаяндинского месторождения в Якутии, которое находится в 65 км от поселка Витим, напал медведь. Мужчина вышел из вагончика, и в этот момент из-за мешков на него напал медведь. Мужчину с помощью огнетушителя пытается спасти другой рабочий. Медведь переключается на «атакующего». Пострадавшим удалось выжить. По информации минздрава республики, мужчин экстренно госпитализировали в поселок Витим Ленского района, передает РИА «Новости».
Министерство здравоохранения Республики Саха (Якутия) по случаю нападения медведя на рабочих Чаяндинского месторождения сообщило, что 10 ноября двое пострадавших были доставлены в Витимскую больницу в средней степени тяжести для оказания экстренной медицинской помощи.
Согласно сообщениям интернет-пользователей, спустя 20 минут после инцидента медведя застрелил подоспевший на помощь мужчинам охотник.
Напомним, в середине июля медведь загрыз девушку в Магадане.