Национальный суверенитет неразрывно связан со свободой. Но не с той ложной независимостью отчужденных друг от друга социальных единиц, которую декларирует Запад, а с истинной свободой общества и государства, языка и культуры, без которой не может быть и личной свободы каждого.13 комментариев
В Стамбуле задержали главаря российской ОПГ
Глава МВД Турции: Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле
Один из главарей российской организованной преступной группы Шамиль Амиров задержан в Стамбуле, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая.
По его словам, в результате операции, проведенной в стамбульском районе Сарыер, задержан один из главарей действующей в России организованной преступной группы Шамиль Амиров, передает ТАСС.
Министр отметил, что операция была проведена по месту проживания Амирова, который находился в розыске по линии Интерпола по обвинению в мошенничестве.
Ранее турецкие правоохранители задержали объявленного Россией в розыск главаря международной преступной группы Гурама Чихладзе.