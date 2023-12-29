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    Тенденции международной жизни 2023 года выглядят, как создающие сложности, но не несущие в себе существенных рисков для положения России. Воспользоваться этими возможностями и справиться с рисками – дело национальной внешней политики.

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    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

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    29 декабря 2023, 12:26

    Дело о неуплате Чекалиными налогов закрыто

    СК закрыл дело о неуплате Чекалиными налогов, следствие по делу об отмывании продолжается

    Tекст: Александра Юдина

    Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа, которые обвинялись в неуплате налогов, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако возбужденное в отношении блогера и ее супруга дело об отмывании денег продолжается, передает ТАСС.

    Подтвердил информацию Адвокат супругов Константин Третьяков.

    Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.

    28 декабря 2023, 22:55
    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына

    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды заявила, что у сына было разрешение на выезд

    Мать сбежавшего в США шпажиста Биды объяснила отъезд сына
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Сергей Бида имел разрешение на выезд из России и улетел за океан только для того, чтобы перенести операцию, он не планирует выступать за сборную США, заявила мать сбежавшего шпажиста Елена Гришина.

    Гришина рассказала, что сын приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться, но ему отказали. По ее словам, у Биды было разрешение на выезд из страны от Минспорта  до конца года, списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Аналогичный список был в Министерстве обороны, где его подписывали, передает RT.

    Гришина добавила, что у сына не остановили на границе, потому что было разрешение на выезд до конца года, он планировал уехать, а после операции, возможно, вернуться обратно.Она подчеркнула, что Сергей Бида патриотично настроен и не собирается выступать за сборную США.

    МВД России объявило в розыск по уголовной статье шпажистов Сергея и Виолетту Бида, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

    Напомним, в июле Федерация фехтования России приняла решение уволить Александра Глазунова с должности старшего тренера сборной России по шпаге после участия Сергея Биды и Виолетты Храпиной в чемпионате США без согласия России.

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    29 декабря 2023, 09:57
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    Очевидцы сообщили о взрывах в районе военного завода «Артем» в Киеве
    @ Stadt Ludwigshafen/DPA/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Киеве прозвучали взрывы в районе военного завода «Артем», в Соломенском районе виден столб черного дыма, сообщили очевидцы.

    Дым также виден в районе Воздухофлотского проспекта и в Шевченковском районе, передает ТАСС.

    Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повреждении станции метро «Лукьяновская». Сейчас станция работает как укрытие, поезда проезжают ее без остановки.

    Станция находится в центре города, в Шевченковском районе.

    На территории Украины объявлена воздушная тревога, взрывы также прозвучали в других городах.

    Коментарии (18)
    28 декабря 2023, 18:19
    ЦБ назвал объем международных резервов России

    Международные резервы России с 15 по 22 декабря выросли на 0,9%, до 593,4 млрд долларов

    ЦБ назвал объем международных резервов России
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Международные резервы России с 15 по 22 декабря увеличились на 0,9% и составили 593,4 млрд долларов, говорится в материалах Банка России.

    По сообщению регулятора, объем международных резервов по состоянию на конец дня 22 декабря составил 593,4 млрд долларов США, увеличившись за неделю на 5,5 млрд долларов, или на 0,9%, вследствие положительной переоценки, передает РИА «Новости».

    Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина назвала основными проблемами после введения антироссийских санкций международные платежи и блокировку активов частных лиц.

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    28 декабря 2023, 18:52
    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония заявила о невозможности выдачи Украине подлежащих мобилизации беженцев

    Эстония решила не выдавать Украине подлежащих мобилизации беженцев
    @ Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Эстонская сторона не в праве выдавать мужчин мобилизационного возраста киевскому режиму, заявил министр внутренних дел страны Лаури Ляэнеметс.

    В случае обращения Украины к Эстонии за помощью в мобилизации живущих там украинцев Таллину было бы сложно отказаться, но у страны нет возможности по выдаче мужчин мобилизационного возраста Киеву по международному праву, сказал Ляэнеметс, передает ТАСС со ссылкой на ERR.

    Для этого требуется отдельное соглашение между государствами и решение на уровне правительств.

    Ранее Ляэнеметс допускал выдачу Украине военнообязанных беженцев. Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес заявлял, что ЕС должен нести ответственность за конфликт на Украине и сдачу украинцев, подлежащих мобилизации.

    Коментарии (9)
    28 декабря 2023, 18:35
    Миллер заявил об искусственном разрушении спроса на газ в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Европе впервые в истории мировой энергетики искусственно разрушают спрос на газ, заявил глава Газпрома Алексей Миллер.

    «Ситуация в Европе нам с вами хорошо известна. Вот там тоже рекорд установили. Там впервые в истории мировой энергетики идет искусственное разрушение спроса на газ. На первичный энергоноситель. Умышленное, представляете, разрушение спроса на один из самых экологически чистых энергетических продуктов», – сказал Миллер на совещании по итогам года, передает ТАСС.

    По словам главы Газпрома, во многих странах Европы искусственное разрушение спроса на газ «фактически привело к деиндустриализации».

    Ранее в Германии предрекли проблемы экономики Евросоюза при отказе Киева от транзита российского газа.

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    28 декабря 2023, 19:31
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина достигли компромисса и были близки к мирному соглашению, приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого издание «Страна.ua».

    Он рассказал, что находился в составе группы переговорщиков. По его словам, делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. А уже в конце апреля 2022 года стороны были близки к тому, чтобы мирно завершить конфликт, передает RT.

    При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договоренности оказались сорваны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (27)
    28 декабря 2023, 17:48
    Блиновская оспорила требование о выплате более 1,4 млрд рублей

    Блиновская оспорила в арбитражном суде требование ИФНС о выплате более 1,4 млрд рублей

    Tекст: Ольга Иванова

    Блогер Елена Блиновская подала иск против инспекции Федеральной налоговой службы (ФНС) № 6 по Москве с просьбой признать недействительными требования налоговой в более чем 1,4 млрд рублей, сообщила ее адвокат Наталия Сальникова.

    Она указала, что Блиновская требует «признать недействительным решение ИФНС, но глобально, конечно, сумму», передает ТАСС.

    Московский городской суд в середине декабря признал законным продление до 26 января 2024 года домашнего ареста для блогера Елены Блиновской по делу о неуплате 918 млн рублей налогов.

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    29 декабря 2023, 00:12
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148
    @ Игорь Онучин/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    Минюст Украины подал  очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.

    Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.

    Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

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    28 декабря 2023, 17:18
    В Латвии решили депортировать более тысячи россиян

    Власти Латвии решили депортировать более 1,2 тыс. россиян

    В Латвии решили депортировать более тысячи россиян
    @ Victor Lisitsyn/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Управление по делам гражданства и миграции Латвии заявило, что депортирует из страны более 1,2 тыс. россиян, не подавших документы для получения вида на жительство к установленному сроку, сообщает Sputnik Латвия.

    Подать документы на ВНЖ необходимо было до 30 ноября. Как итог, из Латвии выдворят минимум 1213 граждан России, они не подали документы, а также нет информации, что они покинули страну, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что окончательное число подлежащих высылке из страны будет еще обновляться.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе. Подавление нацменьшинств, как ни странно, не самый яркий тому пример. От всех граждан, даже титульных этносов, в Прибалтике теперь требуют таких образцов подчинения, которые были немыслимы даже для тоталитаризма времен СССР.

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    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (29)
    28 декабря 2023, 21:57
    В Нидерландах призвали готовиться к войне с Россией

    Главком ВС Нидерландов Вийнен заявил о возможной войне с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нидерландское общество должно быть готовым к военному конфликту с Россией, заявил уходящий в отставку главнокомандующий вооруженными силами Нидерландов Мартин Вийнен, пишет De Telegraaf.

    «Нидерланды должны серьезно опасаться войны, и наше общество должно подготовиться к этому», – приводит De Telegraaf слова Вийнена, передает «Газета.Ru».

    Генерал считает, что для дальнейшего функционирования армии Нидерландов нужны резервисты и добровольцы. Чтобы быть готовыми к военному столкновению, ВС страны требуется набирать от двух до трех тысяч добровольцев в год, заявил Вийнен.

    Ранее российский лидер Владимир Путин назвал чушью слова президента США Джо Байдена о возможности нападения России на НАТО.

    Коментарии (31)
    28 декабря 2023, 20:46
    Киев принудительно вывез жителей с подконтрольных ВСУ районов ДНР

    Украинские власти принудительно эвакуировали из подконтрольных Киеву районов ДНР более 100 тыс. человек

    Киев принудительно вывез жителей с подконтрольных ВСУ районов ДНР
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Валерия Городецкая

    С августа 2022 года киевский режим принудительно эвакуировал более 100 тыс. человек из районов Донецкой народной республики, находящихся под контролем украинских властей.

    По данным из Telegram-канала Министерства по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины, в рамках начатой в августе 2022 года обязательной эвакуации гражданского населения из той части ДНР, которая находится под контролем Киева, было перемещено более 100 тыс. человек, в том числе 13,2 тыс. детей и 4,8 тыс. маломобильных граждан, передает ТАСС.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Киев выдавливает своих же граждан с территорий, которые должны перейти под контроль Донецка.

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    28 декабря 2023, 15:59
    В Госдуму поступили машины Lada Vesta для парламентариев
    В Госдуму поступили машины Lada Vesta для парламентариев
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В гараж Госдумы поступила партия отечественных машин Lada Vesta, на которых будут передвигаться депутаты, рассказал член комитета ГД по транспорту Александр Толмачев.

    Толмачев назвал это правильным решением. По его мнению, оно поднимет статус российских авто, которые будут восприниматься как «депутатские». Также это решение он назвал справедливым ответом иностранным производителям, ушедшим из России, передает РИА «Новости».

    Ранее Минпромторг сообщал, что для использования государственными и муниципальными чиновниками в служебных целях рекомендованы автомобили российских брендов Lada, Aurus, УАЗ, «Москвич», Evolute и китайский Haval.

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    28 декабря 2023, 16:42
    Гинеколог объяснила необходимость понизить возраст для первого осмотра девочек
    Гинеколог объяснила необходимость понизить возраст для первого осмотра девочек
    @ freepik.com

    Tекст: Татьяна Косолапова

    «13 лет – это хороший возраст для того, чтобы определить первые аномалии развития», – заявила газете ВЗГЛЯД акушер-гинеколог, специалист общественного здравоохранения, эксперт ВОЗ Любовь Ерофеева, комментируя инициативу снизить возраст первого осмотра девочек гинекологом.

    В Министерстве здравоохранения России предложили в ходе профилактических медосмотров проводить первый осмотр девочек гинекологом не в 14, а в 13 лет. Изменение возраста необходимо в рамках мер по раннему выявлению заболеваний репродуктивного здоровья подростков.

    «Чем раньше девочка впервые посетит гинеколога, тем лучше. 13 лет – это хороший возраст для того, чтобы определить аномалии развития, какие-то дисфункции первые. Я как раз не против того, чтобы это было в 13 – раньше, чем сейчас», – говорит Ерофеева.

    В подростковом возрасте происходит формирование организма, поэтому следить за его изменениями крайне тяжело, рассказывает врач. В 13 лет по большей части девушка уже может отслеживать свой цикл, если таковой уже наступил, у нее есть частичное понимание работы своего организма, чего нельзя сказать о более раннем возрасте.

    «Это обусловлено еще и тем, что если у подростка будут замечены какие-либо отклонения, то нужно успеть маленькой пациентке что-то скорректировать. Чем раньше проблемы будут выявлены, тем раньше начнется лечение. В некоторых ситуациях также есть необходимость проведения хирургической операции», – объясняет гинеколог.

    Ранее в Центральном НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава предложили перераспределить ряд медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. В ведомстве уверены, что это повысит доступность медпомощи без потери ее качества. Так, многие врачи готовы передать, например, медсестрам доврачебный прием и активное посещение маломобильных пациентов на дому для динамического наблюдения.

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    28 декабря 2023, 22:39
    Адвокат Киркорова оценил возможность лишения артиста звания

    Адвокат Киркорова Добровинский заявил, что артиста не могут лишить звания из-за вечеринки

    Tекст: Вера Басилая

    Участие в скандальной вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой не может быть основанием для лишения певца Филиппа Киркорова звания народного артиста, заявил адвокат певца Александр Добровинский.

    Юрист отметил, что звание Киркорову дали за творчество, которое не имеет отношения к тому, что он «пошел не туда, куда нравится публике, пусть даже заслуженно не нравится», передает РИА «Новости».

    Ранее Минкультуры попросили лишить Киркорова звания народного артиста за участие в вечеринке с обнаженным дресс-кодом в клубе «Мутабор».

    Напомним, Киркоров, который попал на видео во время «голой» вечеринки Насти Ивлеевой, записал видеообращение, в котором извинился за неподобающее поведение. Сообщалось, что его официальный сайт оказался заблокирован.

    Позднее стало известно, что Киркорова убрали с постера новогодней комедии «Иван Васильевич меняет все».

    Между тем, гендиректор МХАТ им. Горького Владимир Кехман, заявил, что поступил сигнал от «пацанов» о том, что артиста «отшили, как чушпана», поэтому на корпоративе театра Киркоров выступать не будет.

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