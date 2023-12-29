Участие казачества в войне 80 лет назад показало ровно то же, что показывает участие казачества в нынешней СВО: казак – прежде всего профессиональный воин, стойкий, отважный и умелый боец.0 комментариев
Дело о неуплате Чекалиными налогов закрыто
СК закрыл дело о неуплате Чекалиными налогов, следствие по делу об отмывании продолжается
Следственный комитет прекратил уголовное дело в отношении блогера Валерии Чекалиной и ее мужа, которые обвинялись в неуплате налогов, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что дело о налоговом преступлении в отношении Чекалиных полностью прекращено, однако возбужденное в отношении блогера и ее супруга дело об отмывании денег продолжается, передает ТАСС.
Подтвердил информацию Адвокат супругов Константин Третьяков.
Напомним, Лерчек (блогер Валерия Чекалина) и ее супруг выплатили ФНС 500 млн рублей, полностью погасив задолженность перед государством.