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Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов
Начальник Генштаба Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов
Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки.
Военнослужащие подразделений группировки войск «Южная» награждены государственными наградами. Герасимов на передовой вручил военным Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Он пожелал бойцам дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой.
Ранее за мужество и героизм, проявленные при освобождении Марьинки, 45 отличившихся военнослужащих подразделений Южной группировки получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.
Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.
Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.