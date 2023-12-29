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    Как были созданы «глаза и уши» Генштаба Красной армии
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    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Украинцы осознают, что это не их война

    Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.

    17 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    25 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    8 комментариев
    29 декабря 2023, 05:52

    Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов

    Начальник Генштаба Герасимов наградил отличившихся при освобождении Марьинки бойцов

    Tекст: Вера Басилая

    Начальник Генерального штаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов вручил в зоне СВО государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки.

    Военнослужащие подразделений группировки войск «Южная» награждены государственными наградами. Герасимов на передовой вручил военным Ордена Мужества, медали «За отвагу» и «За храбрость», Георгиевские кресты IV степени и памятные подарки, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.

    Он пожелал бойцам дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой.

    Ранее за мужество и героизм, проявленные при освобождении Марьинки, 45 отличившихся военнослужащих подразделений Южной группировки получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени.

    Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    28 декабря 2023, 14:43
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    Авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    За прошедшие сутки российская система противовоздушной обороны сбила два самолета Су-25 воздушных сил Украины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, самолеты были сбиты в районах Новогригоровки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    Истребительной авиацией ВКС России в районе Краматорска ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

    Кроме того, ПВО России перехватила семь снарядов РСЗО HIMARS. Также уничтожены 33 украинских беспилотника в районах Новодружеска, Верхнекаменки, Золотаревки ЛНР, Александровки, Верхнеторецкого, Старомихайловки ДНР, Вербового и Пшеничного Запорожской области.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 563 самолета, 262 вертолета, 10 154 БПЛА, 442 ЗРК, 14 355 танков и других бронемашин, 1189 РСЗО, 7550 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 16 785 единиц спецтехники.

    Ранее российские средства ПВО сбили вертолет ВСУ у Водяного.

    Коментарии (29)
    28 декабря 2023, 08:47
    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ

    Украинцы из батальона имени Хмельницкого вступили в первый бой с ВСУ

    Украинцы из батальона им. Хмельницкого вступили в бой с ВСУ
    @ Дмитрий Рогулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Бойцы добровольческого батальона имени Богдана Хмельницкого, который был сформирован из числа бывших украинских военнопленных в составе российского Оперативно-боевого тактического формирования (ОБТФ) «Каскад», приняли первый бой с ВСУ, рассказал военнослужащий подразделения Кирилл Спасский.

    По его словам, ребята приняли первый боевой опыт достойно, позиции не сдали, не включили заднюю – шли напролом. После этого дошли до позиций, окопались и приняли еще один бой, передает РИА «Новости».

    «После того как окопались, прилетели «птички» (беспилотники). У меня была противодронная пушка. Посадил две «птички», затем начался минометный обстрел, начали бить с АГС – не было возможности работать пушкой, и я, как командир, дал приказ отойти», – рассказал военный.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что в последнее время зафиксирован резкий рост числа военнослужащих вооруженных сил Украины (ВСУ), сдающихся в плен.

    Коментарии (5)
    28 декабря 2023, 19:31
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    Экс-замглавы МИД Украины признал, что в Стамбуле стороны были близки к миру
    @ Xinhua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    На переговорах в Стамбуле в 2022 году Россия и Украина достигли компромисса и были близки к мирному соглашению, приводит слова бывшего заместителя министра иностранных дел Украины Александра Чалого издание «Страна.ua».

    Он рассказал, что находился в составе группы переговорщиков. По его словам, делегации практически два месяца обсуждали возможное соглашение о мирном урегулировании между Украиной и Россией. А уже в конце апреля 2022 года стороны были близки к тому, чтобы мирно завершить конфликт, передает RT.

    При этом Чалый добавил, что «по каким-то причинам» договоренности оказались сорваны.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия не против мирного завершения конфликта на Украине, но это Киев «выбросил в печку» стамбульские договоренности и не желает вести переговоры.

    Коментарии (18)
    28 декабря 2023, 09:34
    За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных
    За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных
    @ кадр из видео

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За освобождение города Марьинки в ДНР на передовой наградили 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению Минобороны, за мужество и героизм, проявленные при освобождении Марьинки, 45 отличившихся военнослужащих подразделений Южной группировки получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты IV степени, передает РИА «Новости».

    Вручавший награды непосредственно на передовой замкомандующего Южной группировкой по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров поздравил бойцов, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    Напомним, Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    Коментарии (3)
    28 декабря 2023, 06:36
    Украинские беспилотники сбиты над Крымом

    ПВО сбила два украинских беспилотника над Крымом

    Украинские беспилотники сбиты над Крымом
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Дежурными средствами ПВО над Крымом сбито два украинских беспилотника, сообщило Минобороны России.

    Минобороны сообщило в Telegram, что киевский режим попытался осуществить террористическую атаку, используя БПЛА самолетного типа.

    Напомним, губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщал, что система ПВО сработала над морем, по предварительной информации, был сбит беспилотник.

    Коментарии (0)
    28 декабря 2023, 14:37
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    ВСУ на Донецком направлении за сутки потеряли до 230 военных и три танка
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные в последние сутки на Донецком направлении потеряли три танка, две боевые бронированные машины и до 230 человек, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка поразила живую силу и технику 22-й, 28-й механизированных и 92-й штурмовой бригад ВСУ у Клещеевки и Андреевки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    Украинская сторона потеряла там до 230 человек, три танка, две бронемашины, при контрбатарейной борьбе поражены польская САУ Krab, две САУ «Акация», гаубица «Мста-Б» и три орудия Д-20.

    На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» поразили живую силу украинских военных в районе Новомихайловки в ДНР. Там ВСУ потеряли до 115 человек, при контрбатарейной борьбе поражены американская гаубица М198 и британская гаубица FH-70, а также САУ «Гвоздика».

    На Купянском направлении «Западная» группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 30-й, 43-й, 60-й механизированных, 57-й мотопехотной, 10-й горно-штурмовой и 95-й десантно-штурмовой бригад у Ивановки и Синькови в Харьковской области. На этом направлении ВСУ потеряли до 55 человек и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила три атаки украинских штурмовиков 24-й, 63-й механизированных бригад и 5-й бригады нацгвардии у Червоной Дибровы (ЛНР) и Григоровки (ДНР).

    ВСУ потеряли до 210 человек, танк, четыре БМП, при контрбатарейной борьбе поражены американская САУ М109 Paladin и САУ «Гвоздика».

    На Запорожском направлении поражены живая сила и техника ВСУ у Работино и Вербового в Запорожской области. Там украинская сторона потеряла до 80 человек, танк, три бронемашины. При контрбатарейной борьбе поражены гаубица «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

    На Херсонском направлении украинская сторона потеряла до 60 человек и четыре автомобиля. При контрбатарейной борьбе поражены американская САУ Paladin, две гаубицы «Мста-Б», САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

    Авиация, беспилотники, ракетные артиллерийские войска ВС России поразили склад топлива военной техники ВСУ, живую силу и технику украинских военных в 138 районах. Истребители ВКС России у Краматорска сбили Су-25 ВВС Украины.

    Коментарии (8)
    29 декабря 2023, 00:12
    На Украине захотели конфисковать два российских самолета Ан-148

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) о конфискации в доход государства двух пассажирских самолетов Ан-148-100Е, принадлежащих российской лизинговой компании ОАО «Ильюшин Финанс Ко».

    Минюст Украины подал  очередной иск о применении санкции в виде взыскания активов в доход государства, предметом взыскания являются два среднемагистральных пассажирских самолета Ан-148-100Е, передает ТАСС.

    Ранее ВАКС частично удовлетворил иск Минюста Украины к российскому ПАО «Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина» о конфискации некоторых активов компании на Украине.

    Напомним, в августе 2022 года кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.

    Коментарии (0)
    29 декабря 2023, 05:25
    Истребитель Су-35С сорвал планы ударной группы ВСУ

    Минобороны: Су-35 прикрыл бомбардировщики в зоне спецоперации от самолетов ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российский истребитель Су-35С во время боевого вылета по сопровождению и прикрытию российских бомбардировщиков обнаружил в воздухе ударную группу противника и отогнал ее от самолетов ВКС России, сообщили в Министерстве обороны России.

    Летчику на Су-35С была поставлена задача по сопровождению и прикрытие бомбардировщиков, но во время боевого задания Су-35С обнаружил в воздухе ударную группу противника, передает РИА «Новости».

    По его словам, он выполнил наведение на данную группу, сблизился, поставил на атаку. В результате ударная группа ВСУ отвернула, прекратила выполнение своей задачи, все российские самолеты вернулись на аэродром вылета.

    Ранее авиация ВКС России и средства ПВО сбили за сутки три украинских Су-25.

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    28 декабря 2023, 07:27
    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине

    Посол Антонов заявил о боязни чиновников в США «признать сокрушительный успех России» в освобождении Марьинки

    Посол Антонов заявил, что вся натовская техника будет сожжена на Украине
    @ Посольство России в США/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Белый дом не может не видеть успехов российских солдат, но американским чиновникам страшно признать сокрушительный успех России в освобождении Марьинки, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    Антонов отметил, что США направили Украине «кровавый новогодний подарок». По его словам, США демонстрируют готовность воевать «до последнего украинца», хоть и «с небольшим дополнением – «сколько хватит денег». При этом США рекламируют украинские фетишные «победы», заявил Антонов, слова которого посольство приводит в Telegram.

    Посол выразил уверенность, что США не рассчитывают победить Россию «на поле боя», но «подталкивают марионеточный режим к пропасти, обрекая тысячи простых украинцев на верную гибель». Он подчеркнул, что американские поставки Украине не изменят «ситуацию «на земле», а на все террористические выходки Украины Россия даст «решительный ответ».

    «Вся натовская техника будет сожжена, а боеприпасы уничтожены. Пора бы американцам отказаться от иллюзорных проектов нанести России стратегическое поражение», – заявил он.

    Напомним, глава Госдепа Энтони Блинкен объявил, что США выделяют «последний в этом году» пакет военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов.

    Российские войска взяли город Марьинку к юго-западу от Донецка под полный контроль. Девять лет ВСУ укрепляли Марьинку всеми доступными способами и доукрепили до полной крепости, в которой в укрепрайон был превращен буквально каждый подвал.

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    28 декабря 2023, 19:46
    ВСУ обстреляли три населенных пункта в Курской области

    Tекст: Кристина Цыцура

    Села Гордеевка, Успеновка и поселок Теткино обстреляли со стороны Украины, повреждения получили несколько частных домов, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

    В поселке Теткино Глушковского района зафиксировали шесть прилетов, пострадали окна, заборы и кровля двух домовладений. Часть села обесточена, сообщил глава региона в своем Telegram-канале.

    Аварийные бригады приступят к устранению повреждений, когда будет безопасно.

    Ранее сообщалось, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. При обстреле ВСУ поселка Суземка в Брянской области пострадала женщина.

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    28 декабря 2023, 12:52
    Медведев: Целью СВО остается смещение правящего бандеровского режима

    Зампред Совбеза Медведев: Целью СВО остается смещение правящего бандеровского режима

    Tекст: Александра Юдина

    Спецоперация России на Украине продолжится в следующем году, главной ее целью является разоружение ВСУ и отказ действующего украинского государства от идеологии неонацизма, заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

    По его словам, касательно вероятности переговоров в 2024 году все остается без изменений – спецоперация продолжится, пока не будут разоружены украинские войска и действующее руководство Украины не откажется от идеологии неонацизма, передает РИА «Новости».

    Медведев подчеркнул, что важнейшей и неизбежной целью станет смещение правящего бандеровского режима.

    Также зампред сообщил, что с 1 января на службу по контракту в ВС России принято порядка 500 тыс. человек.

    Ранее Медведев назвал Одессу, Харьков, Николаев и Киев русскими городами.

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    28 декабря 2023, 15:52
    Дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка под Белгородом

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский дрон-камикадзе атаковал село Мокрая Орловка в Грайворонском городском округе Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки в Грайворонском городском округе осколочные ранения получил мирный житель – взрывное устройство было сброшено с дрона, когда мужчина находился на улице. У пострадавшего множественные осколочные ранения головы, живота и нижних конечностей.

    Гладков добавил, что бригада скорой медицинской помощи доставляет раненого во вторую городскую больницу Белгорода.

    Ранее Гладков сообщал, что украинская армия провела обстрел поселка Новая Таволжанка Шебекинского городского округа в Белгородской области.

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    29 декабря 2023, 00:33
    В Одесской области произошли взрывы

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области

    Tекст: Вера Басилая

    Взрывы были слышны в Одесской области Украины, а также в Черноморске, сообщило издание «Страна.ua».

    Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одесской области, а также в Черноморске, подробности не приводятся, передает ТАСС.

    Ранее в нескольких областях Украины, в том числе в Одесской, была объявлена воздушная тревога.

    Накануне в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины, а также в городах Херсон и Запорожье, которые остаются под контролем вооруженных сил Украины, произошли взрывы.

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    28 декабря 2023, 22:30
    ВСУ выпустили по Горловке десять ракет

    ВСУ выпустили по Горловке десять ракет из РСЗО

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Горловке, снаряды разорвались рядом с автовокзалом, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

    В СЦКК заявили, что по Горловке ВСУ выпустили десять ракет из РСЗО, при этом тип системы не называется, передает РИА «Новости».

    Мэр Горловки Иван Приходько добавил, что снаряды разрываются около автовокзала в центре города.

    Кроме того, ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка и Гольмовскому в общей сложности 12 снарядов «натовского» калибра 155 мм.

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    29 декабря 2023, 03:50
    На Украине пожаловались на скудный новый пакет помощи от США

    WP: На Украине пожаловались на проблемы из-за скудного финансирования США

    Tекст: Вера Басилая

    Новый пакет поможет Украине продержаться некоторое время, но кардинально не изменит ситуацию на передовой в пользу Киева, заявил зампредседателя Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев.

    Чернев отметил, что небольшой пакет помощи является для нас свидетельством того, что с поддержкой Украины со стороны США есть проблемы, передает канал «360» со ссылкой на The Washington Post.

    Украинский чиновник надеется, что трудности США будут решены, потому что без притока финансовой помощи на Украине уже в январе могут начаться проблемы с выплатой зарплат и социальных пособий.

    Ранее США заявили о выделении «последнего в этом году» пакета военной помощи Украине на сумму до 250 млн долларов.

    Напомним, администрация США указывала, что на этом пакете помощи у нее заканчиваются средства для поддержки Украины, для новых поставок требуется решение Конгресса США.

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