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    Уходящий год разрушил любовь Украины и Польши
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    Осужден выдававший ВСУ данные о военном аэродроме на Кубани
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    Не нужно бояться ретроградного Меркурия

    Никто из астрологов не смог предсказать потрясения последних лет – ни пандемию ковида, ни вооруженные конфликты. Как, впрочем, и никто из других оккультных «специалистов», претендующих на знание грядущего.

    2 комментария
    Олег Хавич Олег Хавич Украинцев обвинили в пятом разделе Польши

    Украинцы паразитируют на польских социальных выплатах, лишают работы местных фермеров и дальнобойщиков. А теперь они претендуют и на польскую землю.

    5 комментариев
    Денис Миролюбов Денис Миролюбов Футбольный «Краснодар» созрел для чемпионства

    Чтобы решить задачу и осуществить мечту Галицкого, «быкам» нужно срочно усиливаться, причем радикально. «Зенит», забиравший золотые медали РПЛ последние пять лет, явно не смирится со вторым местом. А следующего шанса краснодарцы могут ждать еще долго.

    3 комментария
    28 декабря 2023, 09:34

    За освобождение Марьинки на передовой наградили 45 военных

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    За освобождение города Марьинка в ДНР на передовой наградили 45 военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    Согласно сообщению Минобороны, за мужество и героизм, проявленные при освобождении Марьинки, 45 отличившихся военнослужащих подразделений Южной группировки получили ордена Мужества, медали «За отвагу», «За спасение погибавших» и «За храбрость», а также Георгиевские кресты VI степени, передает РИА «Новости».

    Вручавший награды непосредственно на передовой замкомандующего Южной группировкой по военно-политической работе генерал-лейтенант Владимир Жаров поздравил бойцов, поблагодарив их за мужество, стойкость и профессионализм.

    Ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину, что ВС России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    Напомним, Путин поручил представить к госнаградам отличившихся при освобождении Марьинки военных.

    26 декабря 2023, 13:12
    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии

    Военный эксперт предложил устанавливать на борту БДК зенитные комплексы «Тор»

    Военный эксперт оценил поражение БДК «Новочеркасск» в порту Феодосии
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Поражение большого десантного корабля «Новочеркасск» неприятно, но не критично для Черноморского флота. Однако для предотвращения подобных атак впредь России необходимо принять ряд мер. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал эксперт Максим Климов. Ранее БДК «Новочеркасск» получил повреждения при ударе Украины по Феодосии.

    «Большой десантный корабль «Новочеркасск» – старый советский проект, который строился еще в Польше. Это очень полезная машина, аналоги которой есть в том числе в ВМС и даже армии США. БДК может выполнять ряд важных задач для нашего флота», – сказал военный эксперт Максим Климов.

    «Изначально судно задумывалось как танкодесантное. Тем не менее это не единственная задача, так как этот корабль является универсальным. БДК имеет возможность перевозить грузы для армии и флота. Кроме того, он способен устанавливать минные заграждения и системы освещения подводной обстановки», – отмечает собеседник.

    «Поражение БДК «Новочеркасск» в Феодосии достаточно неприятно, но не критично. Дело в том, что в Черное море после начала СВО переброшено достаточно таких машин с других флотов. Однако сейчас десантные корабли подобной размерности в России не строятся, и было бы логичным восстановить их производство», – подчеркивает он.

    «Кроме того, стоит задуматься и о повышении огневой мощи десантных кораблей. Старые модификации вооружены двумя автоматическими орудиями с калибром 57 мм, новые – пушкой калибра 176 мм и зенитными автоматами калибра 30 мм. Необходимо усиление с помощью дистанционно управляемых боевых модулей, которые представляют из себя артиллерийско-пулеметную стабилизированную установку. Это позволит эффективнее бороться с катерами противника», – акцентирует эксперт.

    «Так как корабль был атакован авиационной ракетой, встает вопрос и о воздушной обороне. Необходимо постоянное патрулирование акватории Черного моря самолетами с РЛС, способными вовремя обнаруживать угрозы, которые впоследствии будут уничтожены нашей ПВО. Для защиты непосредственно БДК от таких атак желательно установить на борту ЗРК «Тор», – резюмировал Климов.

    Ранее большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения в результате украинского удара по Феодосии. Однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень.

    Глава Минобороны Сергей Шойгу уже доложил российскому лидеру Владимиру Путину об ударе ВСУ по Феодосии, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, министр рассказал президенту о повреждениях большого десантного корабля «Новочеркасск».

    Между тем глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что в результате атаки в Феодосии погиб один человек, двое ранены. Повреждения получили шесть зданий – в основном выбиты окна. Шесть жителей эвакуированы в пункты временного размещения, остальные разместились у родных и знакомых.

    Кроме того, пострадало здание вокзала в Феодосии, там были выбиты окна. График движения поездов после атаки был изменен: 26 декабря составы №6750 Феодосия – Джанкой и №7110 Феодосия – Джанкой будут отправляться со станции Айвазовская.

    Кроме того, в администрации подвергшегося атаке города сообщили о временном перекрытии движения транспорта по улицам Красноармейской и Десантников, а также об изменении расписания автобусов.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала, как России бороться с новыми угрозами безопасности, возникшими на Черном море.

    Коментарии (78)
    25 декабря 2023, 16:52
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    Российские военные спасли брошенную сослуживцами украинку в Херсонской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бойцы ВС России в районе села Крынки оказали помощь раненой украинской военнослужащей, которую бросили сослуживцы, сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо.

    Украинка, заметив в воздухе российский беспилотник, подала рукой сигнал о помощи, сообщил Сальдо в своем Telegram-канале, передает РИА «Новости».

    «Так как свои ее бросили, российские военные ее эвакуировали и оказали медицинскую помощь», – сообщил Сальдо.

    В ноябре бойцы ВС России спасли щенка, два месяца проведшего с ними в зоне СВО.

    Коментарии (58)
    26 декабря 2023, 05:18
    Аксенов: ВСУ совершили атаку в районе Феодосии

    Tекст: Вера Басилая

    Противник предпринял атаку в районе Феодосии в Крыму, территория порта оцеплена, пожар локализован, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

    В Telegram-канале Аксенов сообщил, что территория порта оцеплена, детонация прекратилась, пожар локализован.

    По его словам, жителей нескольких домов отселят. На месте работают все профильные службы.

    Губернатор добавил, что держит ситуацию на личном контроле и призвал сохранять спокойствие и доверять официальной информации.

    Ранее сообщалось, что движение машин по Крымскому мосту приостанавливалось почти на час.

    Коментарии (54)
    26 декабря 2023, 10:34
    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»

    Минобороны: В ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск» ВСУ потеряли два украинских Су-24

    ВСУ потеряли два Су-24 в ходе неудачной попытки атаковать БДК «Новочеркасск»
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО уничтожила два украинских Су-24, которые предпринимали попытки атаковать большой десантный корабль «Новочеркасск» в Феодосии, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что большой десантный корабль «Новочеркасск» получил повреждения, однако в ходе противовоздушного боя средства ПВО уничтожили два осуществлявших пуск авиационных управляемых ракет самолета Су-24 ВСУ близ населенного пункта Жовтень, передает ТАСС.

    Ранее ВС России поразили американскую установку Paladin на Херсонском направлении.

    Коментарии (57)
    27 декабря 2023, 12:32
    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»

    Военный эксперт Артамонов: Новая бикалиберная РСЗО «Возрождение» сможет выполнять несколько боевых задач

    Военный эксперт назвал преимущества новой бикалиберной РСЗО «Возрождение»
    @ mil.ru

    Tекст: Илья Абрамов

    Новая РСЗО может выполнять как задачи дистанционного минирования, так и уничтожения войск противника на большой площади. Более того, для ее внедрения в войска можно просто модернизировать уже существующие машины «Земледелия». Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный эксперт Александр Артамонов. Ранее Ростех сообщил о планах начать серийное производство бикалиберной РСЗО на базе «Земледелия».

    «Земледелие» – это машина дистанционного минирования, которая позволяет расположить осколочно-фугасные заряды в требуемом порядке, например, с проходами, без проходов или в шахматном порядке. Для этого машина оснащена специальным программным обеспечением. Сам процесс занимает около пяти-десяти минут. Техника есть на фронте в достаточном количестве. «Линия Суровикина» выстраивалась в том числе с ее помощью», – сказал военный эксперт Александр Артамонов.

    «Основное преимущество новой машины «Возрождение» может заключаться в ее универсальности. Она способна выполнять на поле боя несколько задач в зависимости от ситуации. При необходимости выстраивания обороны она может заниматься минированием полей, как и изначальная конфигурация «Земледелия», а в случае, когда надо поразить противника на больших площадях, использоваться как РСЗО. Аналогов такой техники у нашего противника нет», – отмечает собеседник.

    «Более того, возможна модификация уже существующих на фронте машин «Земледелие», что позволяет сэкономить на парке техники. Однако экипажам предстоит пройти дополнительное обучение для того, чтобы они могли решать все типы задач на поле боя, которые позволяет новая бикалиберная система. Кроме того, необходимо обновить программное обеспечение на «Возрождении», что очень важно», – резюмировал Артамонов.

    Ранее стало известно, что на базе системы дистанционного минирования «Земледелие» создается бикалиберная реактивная система залпового огня «Возрождение», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов. Он отметил, что «Земледелие» – «прекрасная боевая машина», возможности которой были продемонстрированы в ходе специальной военной операции на Украине.

    Поэтому было решено «нарастить ее потенциал» для использования одновременно и как машины дистанционного минирования, и как РСЗО. Для этого «Земледелие» оснащают «унифицированным транспортно-пусковым контейнером», позволяющим производить пуски реактивных снарядов, например, от «Урагана» или ТОС-1, ТОС-1А и ТОС-2.

    Как заявил Чемезов, испытания продемонстрировали «правильность выбранного пути». Серийный выпуск планируется начать в первой половине 2024 года. В результате за несколько месяцев получена первая серийная бикалиберная машина, способная минировать местность реактивными снарядами в калибре 140 мм и поражать цели реактивными снарядами в калибре 220 мм, сказал Чемезов.

    Кроме того, Чемезов заявил и о модернизации танка Т-14 «Армата». По его словам, Ростех в скором будущем продемонстрирует результат работы, которая значительно повысит потенциал и боевую мощь машины.

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    26 декабря 2023, 06:06
    В Киеве задумались об отступлении ВСУ из-за российских «Ланцетов»

    Берлинская: ВСУ придется отступить, если Украина не увеличит производство дронов

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ отстают от ВС России в разработке технологии «роев дронов», если не увеличить их производство, то придется отступить, сообщила директор Центра поддержки аэроразведки Украины Мария Берлинская в эфире телеканала «Украинская правда».

    Берлинская отметила близость российских конструкторов к созданию оптической системы прицеливания и навигации, которая позволяет дронам самостоятельно определять цели при помощи машинного обучения, что сделает бесполезной РЭБ-защиту, пишет «Газета.Ru».

    По ее словам, ВСУ испытывают острую нехватку дронов и боеприпасов к ним, а также нуждаются в новых технологиях защиты от дронов.

    Она также обратила внимание, что президент России Владимир Путин, в отличие от киевских властей, серьезно относится к роли беспилотников в конфликте на Украине и лично взял под свой контроль технологическое производство «Ланцетов» в стране.

    Эксперт заключила, что если Украина не начнет развивать новые беспилотные системы, то ВСУ придется отступить.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Россия обогнала США по беспилотникам.

    Коментарии (4)
    27 декабря 2023, 06:53
    ВСУ пришлось отступить после провала контратак в Харьковской области

    ВСУ попытались контратаковать, но вынуждены были отступить в Харьковской области

    Tекст: Антон Антонов

    Отражены три контратаки штурмовых групп вооруженных сил Украины в районе Синьковки на Купянском направлении, ВСУ пришлось отойти в южном и юго-западном направлениях, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Запад» Сергей Зыбинский.

    Нанесены шесть ракетно-бомбовых авиаударов по ВСУ у Синьковки, Песчаного, Берестового. Тяжелые огнеметные системы нанесли удары по украинским войскам у Котляровки. Сбито два украинских беспилотника «Фурия» в районе Токаревки, передает ТАСС.

    Напомним, ВСУ потеряли до 25 человек, танк Т-64, САУ 2С3 «Акация» и три автомобиля.


    Коментарии (25)
    27 декабря 2023, 22:25
    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине

    Politico заявила об отходе США и Европы от идеи «тотальной победы над Россией» на Украине

    В США заявили об отходе Запада от идеи «тотальной победы» на Украине
    @ Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    США и Европа негласно отказываются от идеи «тотальной победы над Россией» в пользу политики укрепления украинских позиций для потенциальных мирных переговоров, сообщают СМИ.

    На Западе после провала контрнаступления вооруженных сил Украины обсуждают укрепление украинской обороны и восстановление ВПК Украины для снижения ее зависимости от иностранной поддержки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Politico.

    Как пишет издание со ссылкой на сотрудника Белого дома и европейского дипломата в Вашингтоне, на фоне неопределенности с выделением Украине американской и европейской помощи фокус «негласно смещается с поддержки Украины в задаче достижения тотальной победы над Россией на укрепление ее позиции на переговорах». Politico предполагает, что переговоры, вероятно, будут предусматривать «уступку части Украины России».

    Сотрудник Конгресса США, «знакомый с мышлением» Белого дома, утверждает, что обсуждение мирных переговоров ведется, но «администрация не может публично пойти на попятный из-за политического риска».

    Напомним, сообщалось, что США решили изменить подход к конфликту с Россией на Украине. По данным западных СМИ, Вашингтон навязывает Киеву реализацию новой стратегии под названием «Держать и строить», согласно которой Украине стоит сосредоточиться на сохранении территорий, подконтрольных ВСУ.

    Коментарии (25)
    26 декабря 2023, 11:32
    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки

    Военный аналитик Онуфриенко: Взятие Марьинки осложнит положение ВСУ под Угледаром

    Военный аналитик оценил перспективы в зоне СВО после взятия Марьинки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов

    Марьинка фактически была освобождена в середине декабря, но сейчас мы можем с уверенностью говорить о полном контроле российских войск над городом. Теперь перед армией открывается несколько направлений для дальнейшего продвижения. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее Вооруженные силы России полностью освободили Марьинку под Донецком.

    «Сейчас мы можем с уверенностью сказать, что Марьинка на 100% контролируется Российской армией и там не осталось ВСУ. Дело в том, что в городе долгое время шли тяжелые бои за каждый дом, и, как правило, наши войска шли плотно, последовательно зачищали каждое укрытие противника на своем пути», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Кроме того, Марьинка была уже почти полностью освобождена еще в середине декабря, когда на ее юго-западной окраине был вывешен российский флаг. Минобороны, судя по всему, решило доложить о взятии населенного пункта только полностью убедившись, что город под нашим контролем. И за это ведомство можно только поблагодарить», – отмечает он.

    «С тактической точки зрения освобождение Марьинки позволяет нашим войскам двигаться с севера на села Победа и Новомихайловка. В перспективе это сильно усложнит положение группировки противника в Угледаре», – подчеркивает собеседник.

    «Теоретически после Марьинки наши войска могут продвинуться и в сторону города Курахово. Тем более Российская армия уже подошла к Георгиевке, находящейся по пути. Также в случае взятия Авдеевки открывается возможность для движения на север, в сторону Славянска и Краматорска», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Вооруженные силы России полностью освободили город Марьинку под Донецком. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным во время посещения фрегата «Адмирал Головко».

    «В ходе активных наступательных действий штурмовые отряды группировки «Юг» сегодня полностью освободили населенный пункт Марьинка», – сказал Шойгу. Он добавил, что после взятия города ВС России удалось существенно отодвинуть украинскую артиллерию от Донецка. Министр также предложил представить к награде отличившихся при освобождении населенного пункта бойцов.

    Президент России Владимир Путин в свою очередь поручил представить к государственным наградам отличившихся при освобождении Марьинки военных. Он считает, что российские бойцы достойно воевали при взятии города и достойны наград.

    Он также указал, что освобождение Марьинки отодвигает противника от Донецка и позволяет ВС России выйти на оперативный простор. Глава государства обратил внимание на «как минимум два положительных эффекта».

    «Первый заключается в том, что мы отодвигаем от Донецка боевые подразделения противника. И второе – взломав этот укрепрайон, который противник сооружал с 2014 года фактически, построил там значительное количество железобетонных укреплений, ходов сообщения, взломав этот укрепрайон, наши войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор», – цитирует президента сайт Кремля.

    Путин назвал успехом освобождение города и поблагодарил за него российских военных. «Передайте самые теплые поздравления и слова благодарности всему личному составу, всем военнослужащим, которые принимали участие, причем в разное время, на разных этапах, в боях по освобождению Марьинки», – обратился Путин к главе Минобороны Сергею Шойгу.

    Коментарии (3)
    27 декабря 2023, 14:48
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ на Запорожском направлении
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Алексей Дегтярев

    ВС России в последние сутки поразили живую силу и технику 33-й, 65-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой бригад в Запорожской области, сообщило российское Министерство обороны.

    Украинские бригады поражены у поселков Работино и Вербовое, они потеряли убитыми и ранеными до 45 человек, две бронемашины, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 20 человек, САУ «Акация», орудие Д-20 и четыре САУ «Гвоздика».

    Авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России поразили командно-наблюдательные пункты 67-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады оперативного назначения нацгвардии Украины, склад топлива, живую силу и военную технику в 127 районах.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила шесть атак украинских штурмовиков 60-й, 115-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад у поселка Синьковка в Харьковской области. Там ВСУ потеряли до 45 человек, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-30.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила две атаки 63-й механизированной и 12-й бригады спецназа ВСУ у Червоной Дибровы в ЛНР. Поражены скопления живой силы украинской армии в районе Серебрянского лесничества. На этом направлении ВСУ за сутки потеряли до 190 человек, танк, две БМП и гаубицу Д-30.

    На Донецком направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 24-й механизированной бригады у Новгородского в ДНР. Поражена живая сила и техника ВСУ у Веселого, Красного, Клещеевки, Васюковки, Богдановки и Андреевки в ДНР. На этом направлении украинская армия потеряла до 280 человек и два БТР.

    При контрбатарейной борьбе поражены две гаубицы «Мста-Б», две САУ «Акация», две гаубицы Д-30 и САУ «Гвоздика».

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ у Новомихайловки в ДНР. Там украинская сторона потеряла до 90 человек и три пикапа.

    Коментарии (13)
    26 декабря 2023, 02:10
    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    Следователи не стали возбуждать дело против Пугачевой и Галкина за фейки об армии

    СК отказался возбуждать дело в отношении Пугачевой и Галкина за фейки об армии
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет не нашел оснований для возбуждения уголовного дела в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина (включен Минюстом России в список иноагентов) по статье о фейках против российской армии, сообщили в правоохранительных органах.

    Уточняется, что материалы поступили в Следственный комитет из ГУ МВД по Москве. В них говорится о якобы размещении в сети Пугачевой заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, а также о публичных действиях, направленных на дискредитацию использования армии. СК сообщил, что оснований для возбуждения уголовного дела не обнаружено, материалы возвращены обратно в ГУ МВД, передает ТАСС.

    При этом не говорится, что за информация подлежала проверке. Также СК провел проверку после сообщений Галкина( признан иноагентом) с заведомо ложной информацией об обстреле жилого дома в Одессе. Также специалисты изучили его негативные высказывания в отношении российского правительства и ВС России. Материалы также были возвращены в ГУ МВД.

    Напомним, СМИ писали, что Пугачеву в ноябре около часа допрашивали на пограничном пункте в Псковской области, у нее выясняли цель приезда.

    Коментарии (64)
    26 декабря 2023, 05:33
    «Ахмат» уничтожил наемников ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Бойцы «Ахмата» рассказали о наемниках ВСУ из Колумбии на Артемовском направлении

    Tекст: Вера Басилая

    Бойцы спецназа «Ахмат» на Артемовском направлении уничтожили двух наемников из Колумбии при взятии блиндажа на позициях ВСУ, заявил командир штурмового отряда с позывным «Шустрый».

    Боец рассказал, что в недостроенном блиндаже прятались четыре бойца ВСУ, двое из которых оказались наемниками из Колумбии, при штурме были уничтожены оба наемника и один украинец, передает РИА «Новости».

    «Шустрый» рассказал, что в плен был взят один солдат ВСУ, потому что нужна была информация о том, что происходит у противника. По его словам, на направлении, где работает отряд «Ахмата», стоят 60-70 человек наемников, в основном колумбийцы.

    Взятый в плен военнослужащий ВСУ Никита Афанасьев подтвердил информацию о наемниках. Он рассказал, что воюют наемники просто за деньги, выполняют такие же задачи, как и мобилизованные ВСУ, выходят на те же позиции, но отношение к ним со стороны украинцев не очень хорошее, потому что «воюют не за идею».

    Ранее Globe and Mail рассказала о низком боевом духе канадских наемников на Украине после «смертоносного» ноября.

    Коментарии (3)
    26 декабря 2023, 17:44
    Залужный признал отступление ВСУ из Марьинки

    Главком ВСУ Залужный признал отступление из Марьинки

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские войска отступили из города Марьинки в ДНР, заявил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе пресс-конференции.

    По его словам, ВСУ отошли из города, но в некоторых местах в окрестностях Марьинки смогли окопаться, передает ТАСС.

    При этом Залужный отметил, что «города Марьинки больше нет».

    В понедельник глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки.

    Коментарии (8)
    27 декабря 2023, 03:59
    Экс-помощник главы Пентагона заявил, что Одесса основана как российский город

    Бывший помощник министра обороны США Фриман заявил, что Одесса основана Екатериной II как российский город

    Tекст: Антон Антонов

    Императрица Екатерина II основала Одессу как российский город, Одесса всегда была преимущественно русскоговорящей, заявил экс-помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман.

    Комментируя слова российского президента Владимира Путина о том, что Одесса – русский город, Фриман заявил, что они могут свидетельствовать о планах лишить Украину черноморского побережья. Фриман сказал, что нужно «дождаться объяснения, что это значило», передает РИА «Новости».

    Напомним, Путин в ходе пресс-конференции и прямой линии заявил, что Причерноморье – это российская земля, а «Одесса – вообще русский город».

    Коментарии (14)
    27 декабря 2023, 02:22
    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard

    Чемезов указал на способность «Хризантем» и «Корнетов» пробивать танки Leopard «с любой стороны»

    Чемезов указал на способность российских ПТРК пробивать танки Leopard
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Российские противотанковые ракетные комплексы «Хризантема» и «Корнет» способны пробивать немецкие танки Leopard «с любой стороны», сообщил гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Представления о том, что западные танки лучше защищены, Чемезов назвал «еще одним мифом». «Горят они очень хорошо», – приводит его слова РИА «Новости».

    Чемезов указал, что вооруженные силы Украины используют динамическую защиту советского производства на западных танках.

    Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе провалившегося контрнаступления потеряли 37 танков Leopard.

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