Как только большинство украинцев признаются сами себе, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей, ЗЕ-режим падет, и проект «майданная Украина» уйдет в небытие.17 комментариев
Посол России: Аргентина не планирует пересматривать соглашения с Россией
Новое правительство Аргентины во главе с президентом Хавьером Милеем дало понять, что не собирается пересматривать подписанные с Россией соглашения по каким-либо направлениям, сообщил посол России в южноамериканской стране Дмитрий Феоктистов.
Посол заявил, что первые контакты с руководством Аргентины, включая президента, показывают, что, несмотря на весь эпатаж команды Милея, есть основания полагать, что дружеские отношения между Россией и Аргентиной сохранятся, передает РИА «Новости».
По его словам, власти Аргентины заявляют, что не будет отката назад по каким-то направлениям, несмотря на западные приоритеты, ранее заявленные Милеем.
Феоктистов сообщил, что Аргентина с Россией готова поддерживать диалог, готовы взаимодействовать, готовы продвигать отношения с акцентом на торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. По его словам, к России сохраняется особое отношение.
Дипломат также призвал трезво оценить возможности Аргентины, ее открытость для того, чтобы делать взаимовыгодный бизнес.
Ранее Феоктистов заявил, что Россия выступает категорически против передачи Аргентиной Украине российских вертолетов.