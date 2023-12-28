Мадуро поручил начать учения из-за прибытия британского корабля к берегам Гайаны

Мадуро приказал начать учения в Карибском море из-за британского корабля у берегов Гайаны

Tекст: Вера Басилая

Мадуро назвал прибытие британского корабля к берегам Венесуэлы угрозой Британии в адрес благородного, мирного, но воинственного народа Венесуэлы, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что подписанный с Гайаной договор по урегулированию территориального спора соблюдается, но Венесуэла не будет сидеть со сложенными руками перед лицом угрозы, и пропорционально ответит на нее.

Президент дал указание «в ответ на провокацию Великобритании» против Венесуэлы «начать военные учения у берегов Атлантического побережья страны, добавив, что страна имеет право на спокойствие и мир, и «не приемлет угроз ни от кого и ни от чего».

Ранее СМИ сообщали, что Великобритания разместит у берегов Гайаны патрульный корабль в знак поддержки государства в территориальном споре вокруг Эссекибо.

Напомним, большинство граждан Венесуэлы проголосовало за присоединение территории Эссекибо, которая последние 100 лет находится в составе Гайаны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что теперь в Венесуэле появился новый регион – Гайана-Эссекибо.

Президенты Венесуэлы и Гайаны Николас Мадуро и Ирфаан Али договорились, что их страны не станут применять силу в территориальном споре за Эссекибо.