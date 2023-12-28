На выставке «Россия» глава Новгородской области перечислил достижения региона

Приветствуя посетителей стенда, Никитин отметил, что Новгородская область и Великий Новгород – это место, где все начиналось. Точка, с которой создавалась история страны, ее культура и национальная идентичность. «Очень много, если посмотреть на 1160 лет нашей истории, чего происходило в Новгородской области и в Великом Новгороде. Очень много событий, и, наверное, каждый поворот нашей истории, каждый поворот нашей судьбы, так или иначе был связан с Новгородской землей. (…) Конечно, это первая школа, которая была основана Ярославом Мудрым. Это первая библиотека в Святой Софии, первый трактат о числах, первый математический труд, который создали в Антониевом монастыре Великого Новгорода», – сказал губернатор.

«Мы хотим быть одним из самых значимых научных и образовательных центров в России, на Северо-Западе. Мы считаем очень важным среднее профессиональное образование, наши колледжи одни из лучших в стране на сегодня. Мы видим, как другие страны, руководители других стран интересуются нашим опытом и предлагают нам открыть филиалы наших колледжей в странах СНГ», – приводятся слова Никитина на портале «53 новости».

Губернатор подчеркнул, что Великий Новгород вошел в число тех 30 регионов, в которых руководство России видит преимущественным развитие науки. Власти Новгорода активно занимаются благоустройством города. «Это новые набережные, парки и скверы, это канатная дорога, которая в 2024 году начнет строиться и создаст дополнительную точку притяжения и точку перехода с одной набережной на другую», – добавил Никитин.

При этом благоустраивается также город-госпиталь Боровичи. «Я хочу о нем сказать отдельно. Это совершенно особенный город. Это город, где на каждого жителя во время войны приходилось больше 10 раненых. Это город, где работали все питерские госпитали. Город, который спасал жизни. И город, который в числе первых десяти получил звание Героя Труда, Города Трудовой Доблести», – подчеркнул губернатор.

«Конечно, нельзя пройти мимо того факта, что в Новгородской области 37 памятников ЮНЕСКО, на один больше, чем в Риме. И наша огромная задача, которая еще, конечно, не до конца реализована, но обязательно будет воплощена в жизнь. Это задача восстановления, сохранения этих памятников, и открытие для посещения, для того, чтобы людям было интересно прийти, узнать об их истории, узнать, что вокруг этих памятников происходило, с кем и с чем связаны их судьбы», – указал он.

Никитин призвал всех посетителей выставки «Россия» посетить Новгородскую область. «Невозможно быть гражданином России, быть русским человеком, россиянином, не понимая, с чего начиналась наша история, не понимая, как складывался наш национальный характер», - сказал глава региона.