Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы, которая дышит в спину Японии

Tекст: Вера Басилая

Орешкин отметил, что ведущей экономикой стал Китай, а страны Глобального Севера стремительно теряют свои позиции.

«Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», – цитирует ТАСС Орешкина.

Помощник президента считает, что нарастает неустойчивость экономик глобального Севера и обратил внимание на выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на конференции европейских послов в ноябре о роли и факторах экономического процветания ЕС.

По словам Орешкина, Боррель напрямую сказал, что благосостояние Европы базировалось на доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае, а также использовании европейскими компаниями российских и китайских рынков для объемов продаж. Он подчеркнул, что потеря всех этих составляющих приведет долгосрочной стагнации европейской экономики.

Также на нестабильность глобального Севера влияют социальные факторы, которые порождают политическую проблематику, а также культурно-ценностный кризис, который в том числе ведет к изменению структуры общества, депопуляции коренного населения, увеличению доли мигрантов и так далее, сказал Орешкин.

По данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай, вторые – США, на третьем месте – Индия, четвертое место занимает Япония, Россия замкнула пятерку стран.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков.