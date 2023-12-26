Сколько запущено болячек из-за стресса, сидения в подвалах. Сколько инфарктов, инсультов. Сколько раз скорая не смогла доехать к больным просто потому, что связь не ловит. Эти люди могли бы жить, но не живут. И это тоже преступление украинского режима.10 комментариев
Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы
Орешкин: Россия стала крупнейшей экономикой Европы, которая дышит в спину Японии
Россия стала крупнейшей экономикой Европы, уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место в мире, а экономики США и ЕС теряют свою роль и значимость, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью журналу «Эксперт».
Орешкин отметил, что ведущей экономикой стал Китай, а страны Глобального Севера стремительно теряют свои позиции.
«Крупнейшей экономикой Европы стала Россия, которая уже дышит в спину Японии в гонке за четвертое место. И очень серьезно в рейтинге поднялись азиатские экономики. Индия заняла третье место, Индонезия поднялась на седьмое и в ближайшее время начнет штурмовать позицию Германии, которая занимает шестое место», – цитирует ТАСС Орешкина.
Помощник президента считает, что нарастает неустойчивость экономик глобального Севера и обратил внимание на выступление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля на конференции европейских послов в ноябре о роли и факторах экономического процветания ЕС.
По словам Орешкина, Боррель напрямую сказал, что благосостояние Европы базировалось на доступе к энергоресурсам из России и использовании дешевого производства в Китае, а также использовании европейскими компаниями российских и китайских рынков для объемов продаж. Он подчеркнул, что потеря всех этих составляющих приведет долгосрочной стагнации европейской экономики.
Также на нестабильность глобального Севера влияют социальные факторы, которые порождают политическую проблематику, а также культурно-ценностный кризис, который в том числе ведет к изменению структуры общества, депопуляции коренного населения, увеличению доли мигрантов и так далее, сказал Орешкин.
По данным Всемирного банка, крупнейшей экономикой мира по паритету покупательной способности в 2022 году стал Китай, вторые – США, на третьем месте – Индия, четвертое место занимает Япония, Россия замкнула пятерку стран.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшие годы финансовый мир ждет настоящая революция, которая окончательно подорвет монополию крупных западных банков.