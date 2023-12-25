Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.12 комментариев
В Газе заявили о 60 погибших при ударах Израиля по лагерю беженцев
Al Jazeera: В Газе из-за израильского удара по лагерю беженцев погибли более 60 человек
Число погибших при ударах Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по лагерю беженцев «Аль-Магази» в центральной части сектора Газа достигло 60, передает катарский телеканал Al Jazeera.
По его информации, десятки людей получили ранения. Армия Израиля также атакует лагеря Эль-Бурейдж и Нусейрат. Представитель Минздрава Газы назвал обстрелы в переполненном жилом квартале геноцидом, передает ТАСС.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ расширяет военные операции в секторе Газа.