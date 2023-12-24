В Индии анонсировали визит министра иностранных дел в Россию

В Индии анонсировали визит министра иностранных дел Субраманьяма Джайшанкара в Россию

Tекст: Валерия Городецкая

Визит состоится в период с 25 по 29 декабря, планируется, что Джайшанкар встретится с российским коллегой Сергеем Лавровым и министром промышленности и торговли Денисом Мантуровым, передает РИА «Новости».

В ходе визита стороны обсудят вопросы, связанные с экономическим взаимодействием, а также двусторонние, многосторонние и международные вопросы, говорится в сообщении МИД Индии.

Джайшанкар примет участие в мероприятиях в Москве и Петербурге, отметило ведомство.

Ранее в Минэкономразвития спрогнозировали рекордный рост товарооборота с Индией.