Минэкономразвития: Торговый оборот России и Индии за три квартала превысил 3,9 трлн рублей

Tекст: Александра Юдина

По его словам, в этом году будет обновлен исторический рекорд взаимной торговли – серьезный знак и символ того, что предпринятые ранее действия оказались правильными, передает РИА «Новости».

Также Вольвач добавил, что в 2023 году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота.

По его данным, экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 трлн рублей.

Кроме того, замминистра подчеркнул, что благодаря принятым властями мерам по облегчению импорта из дружественных стран, идет устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. Так, уже за первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.

В заключение замглавы ведомства подтвердил, что это – колоссальные цифры, а темпы развития являются действительно удивительными и знаковыми.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%.

Напомним, Центр стратегических разработок спрогнозировал, что объем торговли России с недружественными странами по всему миру снизится к 2030 году в пять раз.

