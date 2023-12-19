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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Кто сможет стать посредником между Израилем и Газой

    Израилю все труднее противостоять моральной солидарности евразийских стран, в число которых входит и Россия. Особенно когда на другой чаше весов – уже 18 тыс. погибших гражданских. Поэтому ситуацию рано или поздно придется урегулировать.

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    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Культурка кончилась, настало время культуры

    На то, что пробивается через тридцатилетние слои бетона – робкое и пугливое, – либералы, как помойные псы, кидаются стаями. Они не выносят ничего, что не по методичке. Они до сих пор убеждены, что если люди не восхищаются рубкой икон как художественным жестом, то это не население, а быдло.

    8 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Цинизм Вашингтона добивает то, что осталось от американского лидерства

    Америка стала своего рода заложником израильской политики. Вынуждена нести колоссальный ущерб из-за действий своего союзника, от которого она не может отказаться и которого не может полностью контролировать.

    5 комментариев
    19 декабря 2023, 13:01

    В Минэкономразвития спрогнозировали рекордный рост товарооборота с Индией

    Минэкономразвития: Торговый оборот России и Индии за три квартала превысил 3,9 трлн рублей

    Tекст: Александра Юдина

    Объем товарооборота между Россией и Индией в течение трех кварталов этого года превысил показатель в 3,9 трлн рублей, что становится историческим рекорд, заявил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач.

    По его словам, в этом году будет обновлен исторический рекорд взаимной торговли – серьезный знак и символ того, что предпринятые ранее действия оказались правильными, передает РИА «Новости».

    Также Вольвач добавил, что в 2023 году Россия и Индия достигли рекордного объема товарооборота.

    По его данным, экспорт из России в Индию за первые три квартала текущего года вырос более чем вдвое, превысив 3,5 трлн рублей.

    Кроме того, замминистра подчеркнул, что благодаря принятым властями мерам по облегчению импорта из дружественных стран, идет устойчивый рост поставок со стороны Нью-Дели. Так, уже за первые три квартала он составил 38%, а в сфере сельскохозяйственной продукции и продовольствия превысил 47%.

    В заключение замглавы ведомства подтвердил, что это – колоссальные цифры, а темпы развития являются действительно удивительными и знаковыми.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что доля дружественных стран в структуре взаимной торговли к 2030 году может вырасти до 90%.

    Напомним, Центр стратегических разработок спрогнозировал, что объем торговли России с недружественными странами по всему миру снизится к 2030 году в пять раз.

    16 декабря 2023, 21:10
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    Пользователи Сети высмеяли Макрона из-за «ответа» Путину
    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о том, что он не менял номер телефона и готов к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным, вызвало шквал насмешек в Сети.

    Так, пользователь соцсети X (бывший Twitter, заблокирована в России) с ником Neo X выразил серьезное сомнение в том, что Путин станет звонить Макрону, передает РИА «Новости».

    «Нулевой уровень дипломатии», – осудила Annie Arnaud.

    Alain Mettraux усомнился в эффективности подхода Макрона к инициированию переговоров. «Переговоры – важнейший шаг на пути к мирному урегулированию. Я считаю, Ваш подход слишком сторожен, и сомневаюсь в его эффективности», – написал он.

    Пользователь с ником xaviergillesb указал, что номер Путина, наверняка, тоже не изменился, и предложил Макрону самому позвонить ему.

    Ранее Макрон заявил, что готов к возобновлению диалога с президентом России Владимиром Путиным при наличии «серьезных предложений», отметив, что его «телефонный номер не изменился».

    Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии и пресс-конференции заявил, что Россия готова взаимодействовать с Францией, но Макрон решил прервать отношения. «Не мы же прекратили, не я же прекратил. Это он прекратил. Если есть интерес – пожалуйста, мы готовы», – заметил он.

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    16 декабря 2023, 20:26
    Американский полковник рассказал о новом изобретении армии России

    Американский полковник Кансиан рассказал о новом изобретении армии России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы России в несколько раз превосходят ВСУ по количеству дронов, к тому же они придумали использовать защитные экраны для укрепления собственных позиций, заявил полковник ВМС США в отставке Марк Кансиан.

    Российская армия использует защитные экраны, затрудняющие нанесение ударов по дронам и препятствующие обнаружению российских позиций, и их применение буквально стало кошмаром для ВСУ, сказал Кансиан в интервью Business Insider, передает РИА «Новости».

    Такое изобретение ВС России является разумной адаптацией к условиям на фронте, отметил полковник.

    Ранее командир ВСУ признал превосходство России по числу FPV-дронов.

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    18 декабря 2023, 21:15
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    ЕС ввел посмертные санкции для россиян
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые в истории евросанкций в рамках 12-го пакета решил оставлять в силе рестрикции против граждан России даже в случае их смерти, чтобы не допустить финансирования спецоперации России на Украине, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что решение Совета ЕС определяет условия, по которым Совет может сохранить имя умершего человека в списке физических или юридических лиц, организаций и структур, в отношении которых действует замораживание активов и запрет на передачу фондов и экономических ресурсов, передает ТАСС.

    Отмечается, что данные меры могут быть приняты, если Совет сочтет, что «есть вероятность, что соответствующие активы могут быть в противном случае использованы» для финансирования действий РФ в отношении Украины или «подрыва территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины».

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (21)
    19 декабря 2023, 10:22
    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине

    The Hill: На роль главного посредника в переговорах по Украине может подойти экс-канцлер Германии Меркель

    В США предложили кандидатуру на роль посредника в переговорах по Украине
    @ Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель может претендовать на роль одного из ведущих претендентов на роль медиатора в ходе переговоров с российским лидером Владимиром Путиным касательно конфликта на Украине, выразил газете The Hill мнение профессор Школы международного образования в США Брюс Дэйтон.

    По его словам, представителям Запада нужно усилить миротворческие действия на Украине и начать выстраивать конструктивное общение с Москвой, привлекая для этих целей членов неправительственных организаций или религиозных лидеров, чтобы позднее сформированные идеи передать официальным дипломатам, передает ТАСС.

    В материале подчеркивается, что на роль такого посредника может подойти Меркель ввиду того, что у нее есть определенный опыт общения с российским президентом. Кроме того, в данный момент она не связана с правительством Германии напрямую.

    Также Дэйтон отметил, что на роль посредников подходят и другие деятели, к примеру, из транснациональных компаний.

    Профессор указал, что неконструктивная позиция действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена в данный момент подразумевает, что временами стоит положиться «на авторитетную тетю или заслуживающего доверию дядю».

    «Настал момент… когда третьей стороне нужно помочь в поисках мира в Европе», – резюмировал он.

    Напомним, сама Меркель ранее признавалась в том, что Минские соглашения были нужны только для того, чтобы выиграть время для Украины.

    Как заявлял газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров, неискренность и обман со стороны гарантов Минских соглашений на долгие годы определит характер действий России в отношении Запада.

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    18 декабря 2023, 20:51
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    ЕС придумал санкции против новых собственников ушедших из России компаний
    @ Zheng Huansong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства, следует из постановления Совета ЕС.

    В сообщении говорится, что Совет ЕС «расширил критерии для включения в санкционные списки российских физических и юридических лиц, организаций и структур, ставших бенефициарами принудительной передачи собственности или контроля над структурами, основанными в России, которые прежде принадлежали или контролировались структурами ЕС, передает ТАСС.

    Как указано в постановлении, решение Совета ЕС вводит исключение, чтобы разрешить разморозку фондов или экономических ресурсов в случае, если государство ЕС примет решение по соображениям государственного интереса лишить данное российское лицо, структуру или организацию экономических ресурсов, принадлежащих ему или контролируемых им, чтобы сделать эти ресурсы доступными для выплаты компенсации.

    Отмечается, что ЕС планирует включать в санкционные списки и замораживать европейские активы российских компаний и предпринимателей, которые получат ресурсы европейских компаний, ушедших из России, но которые не смогли вывести на Запад свой капитал, чтобы впоследствии конфисковать эти средства и из них выплачивать компенсации пострадавшему западному бизнесу.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    Коментарии (6)
    18 декабря 2023, 15:29
    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ

    Молдавии готовит денонсацию соглашений о борьбе с терроризмом и поддержанию мира в СНГ

    Молдавия решила денонсировать соглашения в рамках СНГ
    @ Geraint Nicholas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Парламент Молдавии готовится к денонсации двух соглашений, подписанных страной в рамках СНГ – о борьбе с терроризмом и о коллективных силах по поддержанию мира в СНГ.

    «Члены Комитета по внешней политике и европейской интеграции приняли положительное заключение по проектам решений о денонсации еще двух соглашений, заключенных на платформе СНГ», – приводит ТАСС заявление молдавского парламента.

    Отмечается, что речь идет о договоре о группах военных наблюдателей и коллективных силах по поддержанию мира в СНГ, а также о соглашении о сотрудничестве в материально-техническом обеспечении компетентных органов, осуществляющих борьбу с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма.

    Агентство напоминает, что в правительстве Молдавии заявляли о планах денонсации более 100 из 282 договоров в рамках Содружества, из которых уже расторгнуты свыше 40 соглашений.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Украина и Молдавия не соответствуют критериям вступления в Евросоюз, поэтому решение Брюсселя начать переговоры о вступлении этих стран в ЕС – политизированное, а сам процесс может занять десятилетия.

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    18 декабря 2023, 20:03
    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии

    Путин упростил получение гражданства России для граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин подписал указ, упрощающий прием в гражданство России граждан Белоруссии, Казахстана и Молдавии.

    «Дееспособные и достигшие 18-летнего возраста» граждане Белоруссии смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ без учета срока их проживания в России с момента получения вида на жительство, знания русского языка, истории и основ законодательства страны, передает ТАСС со ссылкой на документ.

    При этом для граждан Молдавии и Казахстана требование о знании русского языка по-прежнему сохраняется.

    Ранее сообщалось, что Следственный комитет России предложил лишать приобретенного гражданства за покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления.

    Коментарии (16)
    19 декабря 2023, 09:26
    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России

    Спикер Госдумы Володин: Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции

    Володин раскрыл ущерб западных компаний от санкций против России
    @ EPA/TASS

    Tекст: Александра Юдина

    Евросоюз утвердил 18 тыс. 772 антироссийские санкции, однако основной ущерб понесли Соединенные Штаты и европейские страны, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    В своем Telegram-канале он отметил, что ввиду утверждения ЕС 12-го пакета антироссийских санкций в общей сложности введено 18 тыс. 772 незаконные меры.

    Володин подчеркнул, что подобные меры проходят под диктовку Штатов, Запад наносит вред своим же гражданам.

    Кроме того, в Еврозоне ожидается спад в экономике в течение полугода – первый со времен распространения коронавируса.

    По словам председателя Госдумы, одно американское издание признает, что Белый дом стремился задушить санкциями российскую экономику, однако Москва имела другие планы и превратила бойкот Запада в удачу для России.

    Он также отметил, что ушедшие из России западные компании потеряли более 103 млрд долларов.

    «Эти деньги остались в России», – заключил Володин.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов. Более того, ЕС даже ввел посмертные санкции для россиян.

    Коментарии (8)
    16 декабря 2023, 15:07
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    Российские средства ПВО отразили попытку удара ВСУ по Крыму
    @ Ilya Galakhov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Система ПВО России отразила попытку украинской армии нанести массированный удар беспилотниками по объектам на территории Крыма, сообщило Минобороны.

    «Средствами ПВО и РЭБ отражена попытка нанесения киевским режимом массированного удара беспилотиками по объектам на территории Крымского полуострова. Все летательные аппараты уничтожены», – говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

    Всего за сутки российская ПВО сбила 49 украинских БПЛА, в том числе около Верхнекаменки ЛНР, Токмака Запорожской области, Новой Каховки, села Каиры и Алешек Херсонской области, а также десять снарядов РСЗО HIMARS, «Ураган» и «Ольха».

    С начала СВО ВС России уничтожили 550 самолетов, 259 вертолетов, 9745 беспилотников, 442 ЗРК, 14096 танков и других бронемашин, 1188 РСЗО, 7353 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 16 359 единиц спецтехники.

    Накануне ПВО сбила над Крымом 26 украинских беспилотников.

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    18 декабря 2023, 21:29
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    ЕС ввел запрет на импорт российских сжиженных углеводородов
    @ Юрий Смитюк/ТАСС

    Tекст: Валентина Григоренко

    Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России решил ввести ограничения на импорт российских сжиженных углеводородных газов (СУГ), следует из заявления ЕС.

    По данным ЕС, такие санкции позволят сократить доходы России более чем на 1 млрд евро, и при этом под ограничения не попадут уже заключенные контракты с отсрочкой максимум на 1 год, передает «Интерфакс».

    Ранее ЕС впервые включил в 12-й пакет санкций против России возможность конфискации финансовых активов российского юридического или физического лица для последующих выплат компенсаций европейским компаниям, российская собственность которых перешла в собственность государства.

    Напомним, в понедельник ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

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    18 декабря 2023, 12:39
    Власти Крыма национализировали имущество 77 «подрывников»

    Владимир Константинов: Власти Крыма национализировали имущество 77 физических и юридических лиц

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутаты Госсовета Крыма приняли решение национализировать имущество 77 юридических и физических лиц, «осуществляющих подрывную деятельность в отношении России», заявил глава парламента республики Владимир Константинов.

    «Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные гостиницу «Лондон» и «Отель 1001 ночь», парк-отель «МАРАТ» в поселке Гаспра и другие», – написал Константинов в своем Telegram-канале.

    По его словам, в перечень также включено имущество различных аграрных предприятий, банков, в том числе – государственного «ощадного банка Украины», спортивных и реабилитационных центров, «теннисного клуба в Ялте, Мариупольского металлургического Комбината им. Ильича и так далее».

    Глава крымского парламента подчеркнул, что по вопросу национализации этих объектов «выступали наши общественники», «крымчане обращались ко мне через соцсети».

    Всего в списке на национализацию «около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества», отметил Константинов. Он пообещал, что список будет уточняться и дополняться новыми объектами.

    «Процесс национализации имущества украинских олигархов, наших врагов, спонсирующих убийства русских людей, продолжается. Мы не оставим им ни малейшего шанса зарабатывать деньги на наших людях», – написал Константинов.

    Ранее в Крыму объявили аукцион на недвижимость украинского бизнесмена Игоря Коломойского в поселке Партенит в Алуште, ее начальная цена – свыше 446 млн рублей.

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    18 декабря 2023, 17:11
    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами

    Глава МИД Сергей Лавров заявил об отсутствии у России территориальных споров с другими странами

    Лавров: У России нет территориальных споров с другими странами
    @ Агентство «Москва»

    Tекст: Денис Тельманов

    Россия закрыла все территориальные споры, в том числе с Японией, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    «У нас в общем-то больше уже ни с кем территориальных споров не существует, в том числе и с Японией, все территориальные споры закрыты», – приводит ТАСС слова Лаврова в программе «Большая игра» на Первом канале.

    По его словам, США и президент Джо Байден «это прекрасно понимают», и им «хорошо известно», что у России «нет никаких территориальных споров со странами НАТО».

    Ранее президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» телеканала «Россия 1» назвал чушью и фигурой речи высказывания лидера США Джо Байдена о том, что Москва якобы может напасть на НАТО.

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    18 декабря 2023, 15:59
    В Волгограде отменили новогодний фейерверк и праздничные гуляния

    Власти Волгограда отменили праздничный фейерверк в новогоднюю ночь

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Волгограда приняли решение не устраивать массовые гуляния и праздничный фейерверк в новогоднюю ночь.

    «Масштабных общегородских гуляний в новогодние выходные и праздничные дни в Волгограде не запланировано. Также администрация города приняла решение не устраивать праздничный фейерверк в новогоднюю ночь», – приводит ТАСС сообщение администрации Волгограда. 

    При этом утренники, костюмированные представления и другие праздничные мероприятия в детских садах, домах культуры и учреждениях культуры пройдут по расписанию.

    ТАСС напоминает, что 17 декабря над Волгоградской областью системы российской ПВО уничтожили и перехватили украинские беспилотные летательные аппараты. Ранее беспилотники пытались атаковать Волгоградскую область в конце ноября и начале сентября 2023 года.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Волгограда после атаки беспилотников были задержаны два рейса.

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    18 декабря 2023, 20:19
    ЕС запретил импорт ювелирных алмазов из России

    ЕС утвердил 12-й пакет санкций против России, включающий запрет на импорт ювелирных алмазов

    Tекст: Денис Тельманов

    Евросоюз утвердил 12-й пакет санкций против России, который включает запрет на импорт российских ювелирных алмазов.

    «Совет принял сегодня 12-й пакет экономических и индивидуальных ограничительных мер ввиду продолжающейся агрессивной войны России против Украины», – приводит ТАСС заявление Совета ЕС.

    Ведомство подчеркивает, что новые меры нацелены «на дорогостоящие секторы российской экономики и затрудняют обход санкций ЕС». В частности,  запрет вводится «на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России».

    В черный список в рамках 12-го пакета санкций попали 29 российских и иностранных компаний, а также «значительное число физических лиц», имена которых Совет ЕС пообещал обнародовать позднее.

    Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что Россия успешно преодолевает внешнее давление.

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    17 декабря 2023, 14:44
    Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление

    Губернаторы Мурманской и Омской областей объяснили поддержку Владимира Путина

    Губернатор Чибис: Россия успешно преодолевает внешнее давление
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Перед Россией сейчас стоит множество вызовов, касающихся как внешнего давления, так и внутренних вопросов. И чем сильнее эти вызовы, тем сильнее общество сплачивается вокруг национального лидера, сказали газете ВЗГЛЯД губернаторы Мурманской и Омской областей Андрей Чибис и Виталий Хоценко. В воскресенье на площадке выставки «Россия» на ВНДХ проходит ХХI съезд «Единой России».

    «Основной вызов для России сегодня – преодолеть внешнее давление. И мы успешно это делаем. И тут важно, что мы – это и общество, и президент, и все ветви власти. Применительно к своему региону скажу: поддержка, которая сейчас оказывается главой государства для усиления России в Арктике, беспрецедентна. Те проекты, которые мы реализуем в этом регионе, укрепляют страну», – отметил Андрей Чибис, губернатор Мурманской области.

    «Решение по выдвижению президента Владимира Путина на выборах, безусловно, связано, в том числе, со стоящими сейчас перед Россией внешними и внутренними вызовами. Чем сильнее эти вызовы, тем сильнее мы сплачиваемся и поддерживаем своего лидера. Я лично, и наверняка весь губернаторский корпус, поддерживаем это решение. Мы выбираем курс на развитие и усиление государства», – пояснил Виталий Хоценко, губернатор Омской области.

    «Если говорить об итогах года для партии и страны в целом, то самое важное то, что риски, которые просматривались в экономике и связанные с санкциями опасения, не оправдались. Также, как бывший председатель правительства ДНР, отмечу и стремительное развитие новых регионов», – добавил он.

    В воскресенье на площадке Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ в Москве проходит ХХI съезд «Единой России». Участие в нем принимают более тысячи человек со всей страны. Партия принимает решение о поддержке кандидатуры Владимира Путина на выборах президента и проводит кадровую ротацию руководящих органов, сообщается на сайте ЕР.

    Каждый гражданин нашей страны знает, какую роль для страны выполняет Президент, подчеркнул первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. Общество должно сплотиться для решения наиболее важных задач, уверен парламентарий.

    Первый зампредседателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга отметил важную задачу – интеграцию новых регионов в единое научно-образовательное пространство.

    «В новых регионах 29 университетов, более 10 тыс. студентов, и нам надо создать такие же условия для работы и учебы, которые есть на всей территории РФ. Второй проект партии – это «Менделеевская карта», поддержанная президентом. Это проект «Единой России», который мы будем развивать. Я думаю, что более 200 тыс. человек станут участниками проекта до начала президентской кампании», – сказал депутат.

    Сам глава государства в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией, потому что они будут вынуждены считаться с Москвой. Западные страны, считая, что такая большая Россия не нужна, хотят ее разделить и подчинить, указал Путин.

    «Реалии таковы, позднее я в этом абсолютно на 100% убедился, что после распада Советского Союза [западные политики] считали, что надо немножко потерпеть, сейчас доразвалим Россию», – сказал президент России.

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    Литва создает ситуацию для военного столкновения России и Германии

    Германия разместит на территории Литвы собственную бригаду. Стороны не только договорились о самом факте переброски войск, но и назвали сроки – полная передислокация завершится к 2027 году. В чем заключаются особенности этого контингента и какие риски его переброска создает для России? Подробности

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    Украина убила Илью Киву по двум причинам

    В Подмосковье убит Илья Кива – один из самых одиозных политиков Украины, который прошел путь от «правосека» до политического эмигранта в России. В Киеве уже заявили, что убийство совершено в рамках «спецоперации СБУ». В чем заключались мотивы данного преступления и какие выводы по его итогам следует сделать России? Подробности

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    • Залужный против Зеленского: новая драка

      В одном из кабинетов главкома ВСУ Валерия Залужного обнаружили прослушивающее устройство, причем довольно примитивное, да и обнаружили его странным образом. Базовая версия, которой придерживаются многие: главкома прослушивают по приказу Владимира Зеленского. В реальности все может быть сложнее.

    • ЦРУ готовит альтернативу России

      В ЦРУ разрабатывают создание виртуальной «Российской республики» во главе с некой «временной администрацией», которая будет ждать своего часа за пределами РФ. Об этом заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин на совещании с коллегами из СНГ. Чем это реально грозит России?

    • Президенту США закрыли выход из НАТО

      Вместе с оборонным бюджетом США Конгресс утвердил запрет для президента выходить из НАТО или приостанавливать членство в нем (если, конечно, сам Конгресс не разрешит). Так Вашингтон готовится к возвращению Дональда Трампа, которого очень боится. Что это меняет?

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