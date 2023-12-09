Эксперты объяснили темп снижения товарооборота с недружественными странами

Эксперты спрогнозировали снижение объема торговли России с недружественными странами в пять раз к 2030 году

Tекст: Александра Юдина

По информации ЦСР, анализ показателей международной торговли за последние несколько лет указывает снижение международных грузопотоков до 2030 года по всем направлениям, а также странам, номенклатурам грузов, передает РИА «Новости».

Эксперты подтвердили турбулентность периода 2021-2023 годов, в это время российская экономика находится под давлением санкций.

В данный момент произошли существенные изменения в направлениях международной торговли, это обусловлено резким снижением объема приходящихся на «санкционные страны» грузопотоков.

Однако, как заметила первый заместитель генерального директора ЦСР Татьяна Горова, давление санкций побудило страну провести качественную и комплексную переоценку внешнеэкономических приоритетов.

В завершение эксперты указывают, что в 2021 году экспорт в недружественные страны составлял 55% от общего объема, когда как импорт – 26%. При этом к концу 2023 года прогнозируется 16% и 7%.

«В перспективе до 2030 года объемы международной торговли с указанными странами снизятся пятикратно», – подчеркивается в прогнозе.