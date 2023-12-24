Люди, которые активно переводят храмы Украинской православной церкви в ПЦУ, сами их не посещают. Им все равно, куда не ходить.2 комментария
Американская ПВО сообщила о старте мирового тура Санта-Клауса
NORAD: Санта-Клаус отправился в 68-е турне по миру, чтобы вручить подарки детям
Санта-Клаус начал 68-е путешествие по миру, чтобы поздравить детей c Рождеством и вручить подарки, сообщает Объединенное командование ПВО США и Канады (NORAD).
NORAD сообщило, что первым делом Санта сразу же отправился на космическую станцию. Сани Санты, длиной 75 сахарных палочек или 150 конфет, по воздуху несут девять оленей, высота саней составляет 110 конфет, скорость саней превышает скорость звездного света, передает РИА «Новости».
Примерно в 14.06 по мск Санта пролетел над селом Уэлен в Чукотском районе, дальше было село Лаврентия в том же районе. Следом он направился в город Анадырь, а оттуда в Магадан. В 14.23 по мск Санта пролетел над селом Эссо в Камчатском крае.
За передвижениями Санты следят американские и канадские военные, в режиме реального времени следить за санями можно на сайте noradsanta.org
Напомним, в декабре 2022 года NORAD сообщило, что Санта-Клаус пролетел над Москвой.